Алтайского депутата обвинили в избиении двух женщин и подростка в селе Чемал Республики Алтай. Об этом сообщили местные СМИ. После публикаций республиканский Следственный комитет начал доследственную проверку.

По данным следствия, инцидент произошел 22 декабря в кафе «Чемальское подворье», где народные избранники отмечали завершение года. Когда корпоратив завершился, депутаты разошлись домой, но одному из них захотелось продолжения вечера – он вернулся в кафе и продолжил употреблять спиртное с новой компанией.

Обвиненный в избиении двух женщин и подростка депутат рассказал о ЧП 00:00 00:00

Не хватило денег

По словам пострадавших, когда ему принесли счет, народный избранник возмутился и отказался платить. Официантка позвала управляющую, которая потребовала оплатить чек, но невменяемый мужчина на нее набросился. Как рассказали следователи, по предварительным данным, он начал оскорблять присутствующих и нанес 40-летней женщине удар рукой по голове.

- Заместитель председателя районного совета депутатов Юрий Корнеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта из хулиганских побуждений, в ответ на замечания в свой адрес, нанес побои управляющей кафе, - сообщили в ведомстве.

За сотрудников кафе попыталась заступиться, выступающая в баре 59-летней певица и сделал замечание пьяному посетителю. В ответ он попытался ударить ее кулаком по лицу.

Как пишут местные СМИ, присутствовавший на мероприятии 14-летний внук певицы попытался заступиться за женщин, но разбушевавшийся парламентарий схватил подростка за одежду и дважды ударил его по лицу.

Испугавшись неадекватного мужчины, пострадавшие заперлись на кухне и сообщили в полицию, которая задержала депутата.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям виновного лица, а по ее результатам принято решение, - сообщили следователи.

"Если бы хотел избить, следы бы остались"

В свою очередь депутат Юрий Корнеев отверг обвинения.

- Я в шоке. Меня даже федеральный канал показал в новостях. Официантка не разобралась, подскочила, давай орать. У меня карточки не оказалось с собой, я говорю, я сейчас на такси приеду, отдам или завтра зайду и рассчитаюсь. Я же чемальский, меня все знают. Нет, она закричала, вызывайте полицию. Я никого пальцем не трогал. Мне полицейские отзвонились, которые просмотрели видео, там ничего нет, маты только сыплются. Я мастер спорта. Если бы я хотел их избить – отметки остались бы. Кроме того, там были женщины, я за свои 60 лет только с мужиками дрался. Это ниже моего достоинства, - рассказал «КП» депутат.

Кстати, Юрий Корнеев не первый раз имеет проблемы с законом. В октябре 2011 года он был признан виновным в мошенничестве с депутатскими выплатами, а в марте 2012 года Новоалтайский горсовет лишил его в связи с этим депутатских полномочий. После этого депутату пришлось перебраться в Чемальский район, где он закрепился в качестве заместителя председателя районного Совета.