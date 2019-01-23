Летчики не умирают, они уходят в небо: в Барнауле простились с погибшими при крушении Су-34

В Барнауле простились с погибшими при крушении истребителя Су-34 над Японским морем летчиками. Их похоронили на булыгинском кладбище в среду, 23 января.

Проводить в последний путь пилота Алексея Овсянникова и штурмана Алексея Пайдыганова пришли не меньше двух сотен человек – друзья, близкие и сослуживцы. Открытые гробы стояли в разных залах.

Напомним, 18 января, отрабатывая маневры во время учебно-тренировочного полета, два самолета Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО задели друг друга в воздухе. Один из самолетов получил серьезное повреждение крыла, и экипаж вынужден был катапультироваться (оба самолета были без боекомплекта). В результате погибли двое барнаульцев. Один из летчиков второго борта спасся, его напарника пока еще не нашли.

Фото из досье. Алексей Пайдыганов

Пятый океан

Говорят, летчики не умирают, они уходят к себе на небо, в пятый океан. Но близким от этого не легче. Овсянников мечтал стать летчиком-испытателем, в октябре у него родилась вторая дочка.

- Леше всего 33 года было, лежит, смотрю на него и не узнаю, хотя видела совсем недавно, - говорит, ни к кому не обращаясь, пожилая женщина, родственница погибшего Алексея Овсянникова.

У гроба, где лежит Алексей Пайдыганов, трое мальчиков – сыновьям Алексея 14, 13 и 11 лет. Парнишки сидят, насупившись, а жена Алла уже не может сдерживаться, тихо всхлипывает и все поправляет мундир покойного мужа, пытаясь разгладить несуществующие складки. В каждом жесте чувствуется тоска, наверное, так провожали на войну, не надеясь дождаться.

Люди все идут, говорят прощальные слова, выражают соболезнования. Подошел начальник барнаульской летной школы Сергей Акопян, говорил про честь мундира, что все летчики глубоко переживают потерю. Он пообещал сыновьям Алексея Пайдыганова взять их в летную школу, если они захотят пойти по стопам отца.

У Алексея Пайдыганова остались трое сыновейФото: Олег УКЛАДОВ

Слово берут сослуживцы, которые провели с летчиками бок о бок последние несколько лет. Говорят отрывисто и тихо, будто сдерживая слезы.

- При выполнении полета погибли наши сослуживцы, потеряли сразу двоих. Это произошло не при выполнении каких-то определенных задач, а при выполнении того, чем военный летчик занимается постоянно. Прошу нас простить, возможно, где-то что-то мы не так сделали. Не обезопасили, - говорит один из военных.

Лучший папа и муж

В зале, где находился Алексей Овсянников, не протолкнуться – он вырос в Барнауле, проститься с ним пришли даже школьные друзья.

- Мы однокашники, в 2002 году поступили вместе в Краснодарское авиационное училище летчиков, закончили его и служили вместе. С ним связаны только хорошие воспоминания. Командир звена, всегда за свой состав переживал, отстаивал. Летать очень любил. Вообще, у всех летчиков и военнослужащих отношения, которых нет в других частях, мы в военном гарнизоне живем, у нас одна семья. Насчет семьи – лучший папа и лучший муж. Семья всегда в приоритете. Планы на будущее были служить, он это любил и умел. Последний раз виделись во вторник – у нас были полеты, после на разборе полетов просто поговорили. Ничего такого, буквально обмолвились, минут 10 поговорили, - рассказал сослуживец Антон Меркучанцев.

Фото из досье. Алексей Овсянников

- Я знал Алексея Овсянникова еще с 2000-х годов. Полеты для него были не просто работой – каждый вылет был как праздник. В тот день вылет был в рамках учений. Все происходило в штатном режиме, отказа техники не было, по крайней мере, в эфир никакой информации не выходило. Последний, кто его видел перед вылетом, был техник, ничего необычного он не заметил, - рассказал сослуживец Сергей Байбак.

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Что говорят сослуживцы о ЧП

По словам одного из летчиков, который попросил не называть его имени, Овсянников и Пайдыганов могли погибнуть из-за недостаточной подготовки. После того, как два Су-34 столкнулись крыльями во время отработки маневров, экипажи катапультировались. В тот день на море был шторм, волны достигали четырех-пяти метров.

- Летчиков учат катапультироваться и последующим действия. Но происходит это в «тепличном» бассейне, который не имеет никакого отношения к реальности. В шторм очень сложно определить расстояние до поверхности воды, поэтому есть риск отцепиться от парашюта слишком поздно или, наоборот, рано. Ребята могли растеряться и отстегнуть парашют после соприкосновения с водой. В результате для них это оказалось фатальным, и они запутались в стропах, - говорит собеседник «КП».

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