Погибших при крушении Су-34 над Японским морем летчиков похоронят в Барнауле

В Барнауле простятся с пилотом и штурманом, которые погибли при крушении Су-34 над Японским морем. Тела пилота Алексея Овсянникова и штурмана Алексея Пайдыганова привезут в Барнаул вечером во вторник, 22 января. Они были членами одного экипажа.

Напомним, 18 января, отрабатывая маневры во время учебно-тренировочного полета, два самолета Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО задели друг друга в воздухе. Один из самолетов получил серьезное повреждение крыла и экипаж вынужден был катапультироваться (оба самолета были без боекомплекта). В результате погибли двое барнаульцев. Один из летчиков второго борта спасся, его напарника пока еще не нашли.

Прощание с летчиками состоится в среду, 22 января, по адресу улица Германа Титова, 9А, с 12.00 до 14.00. Проводить в последний путь военных придут сослуживцы и близкие. Также память погибших летчиков почтят в барнаульской школе с первоначальной летной подготовкой.

- В школе проведем мероприятия, почтим память минутой молчания. Выйдем на торжественное построение. Те, кто знал пилотов, ветераны, примут участие в самом прощании, - рассказал руководитель школы-интерната Сергей Акопян.

Досье КП

Что известно о летчиках

Алексей Овсянников

Фото из досье. Алексей Овсянников

Должность: пилот

Звание: майор

Место рождения: Барнаул

Возраст: 33 года

Образование: окончил барнаульскую школу-интернат первоначальной летной подготовки (2002 год). После этого Алексей Овсянников поступил и закончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

Семейное положение: Женат, две дочери – старшей семь лет, а младшенькая родилась в октябре прошлого года.

Слово наставника

Николай Радостев, руководитель регионального аэроклуба клуба ДОСААФ:

- Овсянников у нас занимался. Здесь встал на крыло. Сейчас с его наставником поднимаем документы, посмотрим, сколько часов налетал, какие были отметки. Но я и так могу сказать, что все хорошо было.

Станислав Бондарев, школьный учитель физкультуры :

- У мальчишки сразу были задатки командира. Он был очень рослый, этим сразу выделялся из класса. Очень любил спорт, один из лучших в классе - мы с ним побеждали в районных соревнованиях по зарнице. Он с детства хотел стать летчиком.

Алексей Пайдыганов

Фото из досье. Алексей Пайдыганов

Должность: Штурман

Звание: майор

Возраст: 42 года

Место рождения: Йошкар-Ола Марийской АССР

Образование: Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов.

Семейное положение: Женат, трое сыновей – 14, 13 и 11 лет. Сейчас его семья живет в Барнауле.

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