2019-01-22T11:49:30+03:00
Общество

Машина мэра Барнаула на парковке для инвалидов: водителя могут лишить премии

В администрации города провели беседу с водителями и пожурили нарушителя
Марина КОЧНЕВА
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Фото с сайта tolknews.ruФото с сайта tolknews.ru
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ГИБДД Барнаула выясняет обстоятельства инцидента возле здания городской администрации. Напомним, 21 января Land Cruiser, на котором обычно ездит глава Барнаула Сергей Дугин, был замечен у администрации на парковочном месте для инвалидов. Фото автомобиля разместило на своем сайте информационное агентство «Толк».

Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды городского ГИБДД, в данный момент выясняются все обстоятельства происшедшего, разыскиваются очевидцы и свидетели инцидента.

В самой городской администрации уже провели профилактическую беседу со всеми водителями. Об этом нам сообщила Екатерина Андреева, председатель комитета информационной политики администрации Барнаула.

- Во время беседы речь шла о требовании безукоризненного выполнения правил дорожного движения. За этим будет самый строгий контроль. К тому же все наши автомобили обеспечены системой ГЛОНАСС и факты нарушений скрыть трудно. Водитель мэра, припарковавшийся на месте для инвалидов, в случае повторного нарушения ПДД будет лишен премии, - подчеркнула Андреева.

В пресс-службе также заметили, что штрафы от ГИБДД водители оплачивают сами из собственного кармана. За данное нарушение, кстати, грозит штраф в пять тысяч рублей.

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