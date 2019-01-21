Машина мэра Барнаула стояла на парковке для инвалидов

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-21T12:45:05+03:00

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Черный Land Cruiser, на котором ездит глава Барнаула Сергей Дугин, заметили у здания городской администрации на парковочном месте для инвалидов.

- Машина была припаркован на стоянке в понедельник, 21 января, - пишет «Толк».

По данным издания, Сергей Дугин перемещается именно на этой иномарке. В тот момент в Land Cruiser, по всей видимости, находился водитель Сергея Дугина.

Отметим, что за парковку на месте для инвалидов грозит штраф в пять тысяч рублей (по части 2 статьи 12.19 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Кроме того, автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку, что влечет за собой еще одну выплату в размере нескольких тысяч рублей. Тем не менее, в Барнауле это одно из самых распространенных нарушений правил дорожного движения.