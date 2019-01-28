2019-01-28T13:18:50+03:00
Общество

Перепутанные покойницы в Барнауле оказались полными тезками

Как только открыли крышку гроба, собравшиеся ахнули - перед ними лежала незнакомая бабушка
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Вскрылись новые факты истории о перепутанных покойницах в БарнаулеВскрылись новые факты истории о перепутанных покойницах в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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История о том, что в одном из моргов Барнаула перепутали покойниц, молниеносно разлетелась по СМИ, но многие факты вызывали большое сомнение. «Комсомолке» удалось пообщаться с агентом, который занимался этими похоронами, а также с девушкой, которая лично знала усопшую.

Напомним, что все произошло 22 января. В один из ритуальных залов на улице Аносова привезли гроб с телом пожилой женщины. Проводить покойницу в последний путь пришли ее родственники и бывшие коллеги. Как только открыли крышку гроба, собравшиеся ахнули: в гробу лежит незнакомая им бабушка!

Как рассказал агент Анатолий Кноль, который занимался организацией этих похорон, люди, мягко говоря, удивились, но никто не скандалил и не паниковал.

– Мы тут же погрузили гроб в машину и повезли обратно в судебный морг. В ситуации удалось разобраться за несколько минут. Очень быстро нашли тело нашей покойницы. Случайная подмена произошла из-за того, что две эти женщины оказались полными тезками, – рассказал Анатолий Кноль.

Многие сейчас задаются вопросом, почему в морг не поехали родственники покойной? Анатолий Кноль объяснил, что сейчас доставкой тела из морга в ритуальный зал занимаются ритуальные службы, и это нормальная практика. Родственники, как правило, сразу едут в зал для прощания.

Ранее сообщалось, что у покойной, которую по ошибке оставили в морге, нет детей, но это оказалось не так. Вот что нам рассказала девушка, которая лично знала усопшую, при этом она попросила не называть ее имя:

– У покойницы есть дочь, но она живет очень далеко и поэтому не смогла приехать на похороны, но она выслала деньги, чтобы ее маму достойно проводили в последний путь. Тела в морге действительно перепутали из-за того, что две женщины оказались полными тезками. Хочу сказать, родственники не имеют претензий к сотрудникам морга, которые как смогли загладили свою вину. В частности, они оплатили другой ритуальный зал. В итоге прощание было в похоронном доме на улице Титова. При этом пригласили батюшку. Покойницу отпели. После похорон родственники и коллеги покойной собрались в заранее оговоренном месте и помянули ее, никто людей оттуда не выгонял, как об этом многие написали.

Тем временем прокуратура Барнаула и региональный Минздрав начали проверку в отношении сотрудников морга. Это произошло сразу после того, как история о перепутанных покойницах получила огласку. О результатах этой проверки пока ничего не сообщается, в самом морге комментировать ситуацию отказываются.

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22 января в ритуальном зале на Аносова в Барнауле прощались с пожилой женщиной. Когда гроб открыли, родные и бывшие коллеги отпрянули - в гробу лежала незнакомая старушка (подробнее)

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