2019-01-25T14:42:28+03:00
Общество

Бывает и такое: в барнаульском морге перепутали тела покойников

Родственники узнали об этом, когда гроб привезли в ритуальный зал
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Бывает и такое: в барнаульском морге перепутали тела покойниковБывает и такое: в барнаульском морге перепутали тела покойниковФото: Олег УКЛАДОВ
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Когда родственники собрались в одном из ритуальных залов Барнаула, чтобы проститься с усопшей, оказалось что в похоронный дом привезли тело неизвестной им женщины.

Подробнее об этой ситуации рассказала жительница Барнаула Елена Николаева. Она стала случайным свидетелем случившегося.

Женщина рассказала, что 22 января в ритуальном зале на Аносова прощались с пожилой женщиной. Уже позже выяснилось, что у покойной не было детей. Проводить ее в последний путь пришли племянники. Когда гроб открыли, они сразу поняли, что это не их тетя.

– Дошло до того, что гроб отвезли обратно в морг и стали требовать объяснений. Сотрудники морга сначала сказали: ничего не знаем, что у нас было, то и выдали. Но коллеги и родные оказались настойчивыми. Они их заставили буквально перерыть весь морг, если уместно это выражение в данном случае. И они нашли ведь настоящую покойницу, которая лежала невостребованной. А кого им выдали, вообще неизвестно, – рассказала Елена Николаева журналистам «Вести-Алтай».

Оказалось, что гроб с телом покойной женщины забирали не сами родственники, а ее бывшая коллега, которая не видела ее несколько лет. По большому счету путаница произошла именно из-за этого.

На все разбирательства ушло больше двух часов. В итоге несчастную женщину повезли на кладбище прямо из морга. После похорон родственники поехали в столовую, где был заказан поминальный обед, но из-за того, что время сильно сместилось, их там уже не ждали.

– Бедная усопшая, царство ей небесное, осталась ещё и без поминок. Родственники против того, чтобы называли их имена. Хотя, на мой взгляд, для них позорного в этой истории нет ничего. Это позор для тех, кто работает в морге. Это показатель нашего отношения к памяти усопшего, – добавила Елена Николаева.

Сегодня, 25 января, стало известно, что прокуратура Барнаула и региональный Минздрав начали проверку в отношении сотрудников морга.

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