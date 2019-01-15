В Барнауле на Оби обустраивают Крещенский городок

19 января все православные отмечают один из главных церковных праздников - Крещение Господне. В Барнауле традиционно пройдут крещенские купания: сотни человек погрузятся в проруби с освященной водой.

Где искупаться на Крещение в Барнауле

Праздник начнется с шествия от Знаменского монастыря в направлении Речного вокзала в 11.00 и продолжится на главной иордани Барнаула, которая по традиции расположится на реке Обь в районе Речного вокзала. Рабочие уже расчистили площадку, подготовили купель, а в настоящий момент возводят снежную часовню и бани. Непосредственно в день Крещения там организуют торговлю чаем, кофе и свежей выпечкой.

Крещенский городок в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас толщина льда на реке в районе Речного вокзала составляет 42 - 45 сантиметров. На лед одновременно будут выпускать до 50 человек, а непосредственно у купели смогут находиться по 10 человек. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю уже взяли пробы речной воды из купели на соответствие санитарным нормам.

Всего на территории региона будут действовать 67 санкционированных купелей. Около каждой будут дежурить спасатели МЧС, специалисты инспекции маломерных судов, полицейские и бригады «скорой помощи».

Цифра

Стоимость строительства Крещенского городка в Барнауле составляет почти 700 тысяч рублей.

Крещенский городок в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Кстати

Пьяным и больным – не лезть в воду

Несмотря на то, что около купелей будут дежурить специалисты, готовые оказать помощь, важно и самому соблюдать простые правила безопасности. Ни в коем случае нельзя пить воду из купели, а также греться спиртными напитками до и после окунания. Людям, которые имеют заболевания органов дыхания, центральной и периферической нервной системы и сердечно-сосудистой, стоит отказаться от христианского обряда.

Перед самим купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Окунаться лучше всего по шею, не намочив голову. Также нельзя нырять в купель вперед головой, так как это может привести к шоку от холода. Находиться в купели можно не больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма.

После купания нужно растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая.