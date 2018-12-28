В Барнауле могут истребить всех бездомных животных

Спустя восемь лет ожиданий в России приняли законопроект, который защищает животных от жестокого обращения. Однако в Барнауле может сложиться прямо противоположная ситуация – бродячим собакам и кошкам могут «прописать» эвтаназию.

За животных!

Закон, который 28 декабря 2018 года подписал президент России, полностью запрещает умерщвление животных, под каким бы то ни было предлогом. Усыпить животное можно будет только в том случае, если оно смертельно болеет или получило травмы, несовместимые с жизнью. Бродячих животных, согласно документу, необходимо помещать в приюты, в которых их будут лечить, вакцинировать, стерилизовать. Тех, кто не представляет угрозы для общества, отпускать в прежнюю среду обитания. Помимо этого, документ накладывает строгое табу на любую пропаганду жестокого обращения с животными.

Помогали и заботились

С июля 2016 года небезызвестный приют «Ласка» выигрывал муниципальный контракт объемом два миллиона рублей. Заказчиком был городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Сотрудники «Ласки» занимались отловом, содержанием и пристройством бездомных животных, преимущественно, собак. Только в этом году «Ласка» отловили почти 1200 животных.

- Все это время, согласно принятому в ноябре 2015 года закону «О наделении органов местного самоуправления Алтайского края госполномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных», тариф предусматривал две тысячи рублей за одну отловленную собачку. В эту стоимость входили: отлов, осмотр ветеринарным врачом и 10 дней содержания. После этого животному находили новую семью или выпускали на улицу под кураторство кормильцев на базы и предприятия после стерилизации и вакцинации. Многие остались на попечении «Ласки», сейчас у нас насчитывается 650 собак и 120 кошек, - рассказывает зампредседателя организации «Ласка», руководитель приюта Софья Куликова. - В случае, если собаке или кошкетребовалась операция, мы брали на себя расходы и выхаживали ее, обеспечивая лекарствами и едой. Никакая эвтаназия не была предусмотрена, мы боролись за каждого.

Но теперь эта ситуация может в корне поменяться. В новом проекте на 2019 год общая сумма осталась прежней, но финансирование на каждое животное урезали. Произошло это после проверки Минфина, которая показала, что сумма в 2 тысячи рублей на животного – это нецелевое использование.

- На следующий год готовится тендерная документация, в которой на каждую собаку закладывается чуть более 700 рублей. Вместе с тем, увеличилось и их количество - 3175 собак против 1140 в этом году. Изменился и сам подход к бездомным – теперь после отлова собаку необходимо содержать только один день и применять 100-процентную эвтаназию. Таким образом, ни одному отловленному животному не дадут шанс на жизнь, - подчеркивает Куликова.

Помимо этого, собеседница предполагает, что есть все основания полагать, что «эвтаназия» на деле будет означать потравы на месте, как это делалось в Барнауле несколько лет назад.

- Компания, которая выиграет контракт, будет обязана умерщвлять бездомных собак. Если она этого делать не будет, то с ней контракт разорвут, так как его условия не выполняются. При этом эвтаназия, согласно закону, допускается только в том случае, если животное больно бешенством или испытывает муки. Получается, по умолчанию подписан приговор 3 тысячам животным! - говорит Софья.

«Ласка» направила обращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой обратить внимание на гуманную политику региона в отношении бездомных животных.

Убивать не будут?

Как мы уже сказали, заказчиком тендера выступает городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Тарифы при этом разработало региональное управление ветеринарии. По словам представителя ведомства, речи об эвтаназии в отношении животных не идет.

- Конкурсную рекомендацию формировала администрация Барнаула. Поэтому я не готов сказать, что они конкретно указали, но сомневаюсь, чтобы там написали о 100-процентной эвтаназии, - заявил заместитель начальника управления ветеринарии Алтайского края Анатолий Батюта. – В силу закона это невозможно. В любом случае в день поступления животного мы должны провести осмотр и если животное здорово, то поместить его в пункт передержки.

Вопрос об эвтаназии возникает только в определенных случаях.

- Могу сказать однозначно, что принятие решения об умерщвлении принимается ветеринарным специалистом в том случае, если у животного есть клинические признаки заболевания, оно проявляет агрессию или имеет травмы, несовместимые с жизнью. Говорить сегодня о 100-процентной эвтаназии животных, я считаю, это преждевременно, - заявил Батюта.

Проблема остается

На днях в социальных сетях появился пост, где женщина выразила опасения в отношении бездомных собак, живущих рядом с ней.

- Наш дом на Павловском тракте, 203, граничит с частным сектором, поэтому очень много собак развелось, они бегают стаей, лежат на детских площадках, пугают деток. Обращения в администрацию не дают толку, - написала жительница Барнаула.

Конечно, обсуждающие эту ситуацию сразу разделились на два лагеря.

- Долгое время жили в этом доме, и ни разу не видели, чтобы эти собаки принесли кому-то вред. Если сами не причините им вреда, то они безобидные, хоть и бездомные. Часть из этих собак живут на территории организации около дома. Люди сами виноваты, что они сейчас вынуждены бегать по улицам, - написала Анастасия.

- Почему люди не понимают, что бродячие собаки опасны. Меня однажды укусила собака такая, я шла на работу и не о чем не подозревала, она цапнула сзади и извините, не предупредила, что собирается укусить. Зверинные инстинкты никто не отменял, - рассказала Дарья Попова.

Кстати

За последние два года в медицинские учреждения края обратились свыше 1200 граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных. В органы местного самоуправления, полиции, прокуратуры поступило более 1400 обращений по факту нападения бродячих собак. Однако лишь травмами все не ограничивается – вспомним, когда собаки загрызли бездомного мужчину на оптово-розничном рынке на проспекте Космонавтов.