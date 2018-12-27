ООО "РГС-Медицина" переименовано в общество с ограниченной ответственностью "Капитал медицинское страхование"

В ноябре 2018 г. страховая медицинская организация ООО «РГС-Медицина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование».

ВАЖНО!

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее ООО «РГС-Медицина», действительны, замены не требуют и гарантируют оказание медицинской помощи в полном объеме в рамках программы обязательного медицинского страхования на всей территории РФ.

На протяжении 25 лет мы обеспечиваем страховой защитой 22 млн. человек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой и достижением на этом пути является ваше доверие, и мы продолжим защищать ваши права и законные интересы при получении медицинской помощи в системе ОМС под новым именем - «Капитал Медицинское Страхование».

Добро пожаловать в «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»!

В преддверии Нового, 2019 года Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае (Филиал) поздравляет читателей «Комсомольской правды» с наступающим Новым годом и желает всем крепкого здоровья. В последние дни уходящего года Филиал подводит итоги работы, рассказывает о новшествах в системе обязательного страхования, делится планами на будущее.

Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае работает на территории Алтайского края вот уже

20 лет, численность застрахованных по ОМС граждан на 01.12.2018 составила более 794 тыс. человек. В настоящее время Филиал представлен центральным офисом в г. Барнауле и 50 представительствами в городах и районах края. Для оказания застрахованным гражданам медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи заключены договоры с 139 государственными бюджетными учреждениями здравоохранения и 46 медицинскими учреждениями иной формы собственности.

На сайте компании представлена обширная информация по вопросам получения бесплатной медицинской помощи, диспансеризации и профилактики заболеваний, работы страховых представителей, имеется сервис поиска необходимой медицинской организации, регионального подраз-деления компании, есть возможность общения со специалистами компании через сервис «Задать вопрос».

Сопровождение застрахованных

В Филиале успешно работает служба страховых представителей трех уровней.

В 2018 году специальную подготовку по программе «Подготовка страхового представителя 2-го уровня в здравоохранении» прошли 8 человек. Таким образом, общее число сотрудников, прошедших специальную подготовку, составило 50 человек.

За 11 месяцев 2018 года в Филиал на телефон контакт-центра поступило 8547 обращений от застрахованных.

В 70 медицинских организациях системы ОМС Алтайского края организована работа страховых представителей. Страховые представители в медицинских организациях работают в соответствии с утвержденным графиком, консультируют граждан по вопросам оказания медицинской помощи, о правах в системе ОМС, восстанавливают права пациентов при получении медицинской помощи, проводят социологические опросы об удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи.

Страховые представители проводят работу по информационному сопровождению застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи, с акцентом на диспансеризацию и профилактику с дальнейшим формированием приверженности к лечению и здоровому образу жизни.

В 2018 году Филиалом индивидуально проинформировано о возможности бесплатного прохождения профилактических мероприятий в целях раннего выявления и предупреждения развития опасных заболеваний 153 659 застрахованных лиц. Доля прошедших профилактические мероприятия от числа подлежащих за 11 месяцев 2018 г. составила 65,4%.

С января 2018 года в Филиале начали свою работу страховые представители 3-го уровня. Они взяли на себя контроль за фактическим потреблением застрахованными лицами, подлежащими диспансерному наблюдению, объемов медицинской помощи в медицинских организациях, ведут анализ своевременности диспансерного наблюдения, плановых госпитализаций и иных рекомендаций по результатам диспансеризации, осуществляют индивидуальное информирование о необходимости своевременного обращения в медицинские организации в целях предотвращения ухудшения состояния здоровья и формирования приверженности к лечению.

Одним из основных направлений работы страховых представителей 3-го уровня является проведение экспертизы оказания медицинской помощи - контроль объемов, сроков, качества и условий оказываемой застрахованным медицинской помощи в соответствии с условиями договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. Многие этапы экспертной деятельности в Филиале автоматизированы, что позволяет обрабатывать и анализировать статистические данные по отдельным медицинским организациям, видам помощи, специальностям, профилям медицинской помощи, финансовым затратам на оказание медицинской помощи, срокам лечения, по заболеваемости населения, по полу, возрасту, районам проживания обратившихся за помощью, по дефектам оказания медицинской помощи и другим.

За 9 месяцев 2018 года проведено 52 140 плановых медико-экономические экспертиз (в т. ч. тематических - 31 384), 8632 целевые медико-экономические экспертизы (8523 - с повторным обоснованным обращением по поводу одного и того же заболевания, 109 - по жалобам от застрахованных лиц), 32 900 плановых экспертиз качества медицинской помощи (в т. ч. тематических - 19 840), 5061 целевая экспертиза качества медицинской помощи, из них 79 - по жалобам от застрахованных лиц.

Новации, связанные с введением института страховых представителей, позволяют сделать работу с застрахованными еще более углубленной, адресной, обеспечивают индивидуальный подход к клиентам и новое качество взаимодействия между страховой компанией и застрахованными гражданами.

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» на период до 2024 года», национальный проект «Здравоохранение» поставил перед системой очень четкие цели и задачи, и в соответствии с этими задачами наша работа в 2019 году будет направлена на популяризацию профилактики развития заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. Запланирована большая работа по информированию населения о необходимости прохождения профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения, о правах в системе ОМС. Нам предстоит большая экспертная работа по направлению онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Доступность. Надежность. Качество

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС») - одна из крупнейших в Российской Федерации страховых медицинских компаний.

ООО «Капитал МС» имеет лицензию ЦБ РФ ОС № 3676-01 (без ограничения срока действия) на осуществление обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации. Уставной капитал Общества составляет 210 млн. рублей. Численность лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в ООО «Капитал МС», на конец 2018 года составляет более 22 млн. человек на территории 42 субъектов РФ. Учредителем компании является ООО «Мед-Инвест». Более 1000 филиалов и офисов обслуживают застрахованных не только на территории постоянного места жительства, но и при выезде за пределы территории страхования.

С компанией ООО «Капитал Медицинское Страхование» вы приобретете профессиональную защиту ваших прав на получение бесплатной и качественной медицинской помощи.

Мы всегда ждем и рады видеть вас в нашей страховой компании. По любому интересующему вас вопросу, связанному с оказанием медицинской помощи по ОМС, вы можете обратиться за консультацией и помощью по телефону контакт-центра Филиала: 8 (3852) 20-28-22 или круглосуточно бесплатно - 8-800-100-8102. Адрес Филиала: г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а, эл. почта: oms_altai@kapmed.ru

Ваше здоровье - ваш КАПИТАЛ!

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