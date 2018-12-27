«Жемчужная река» подкосила туристический рынок Алтая

- Ситуация с «Жемчужной рекой» подкосила рынок. На сегодняшний день есть свободные места на новогодние туры с вылетом сразу после 1 января. Такого не было уже больше пяти лет. Даже во времена кризиса 2014 года новогодние туры продавались еще в начале декабря, - сообщила Елена Красулина, президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ), на прошедшей 26 декабря пресс-конференции в «Сибирской медиагруппе».

Предыстория

12 декабря туроператора «Жемчужная река» (ЖР) Ростуризм исключил из реестра туроператоров РФ. До этого российские туристы, в том числе из Алтайского края, не смогли вернуться на Родину. У туроператора практически одномоментно начались проблемы с авиаперевозчиками. В начале декабря они разослали письма по турагентствам с сообщением о том, что они приостанавливают полетную программу из Барнаула из-за того, что китайские власти «авиакомпании «Алроса» не продлили разрешения на выполнение чартерной программы в аэропорт Санья в период с 13 по 31 декабря».

Позже от работы с «Жемчужной рекой» отказалась другая авикомпания «ИрАэро», ссылаясь на то, что оператор не оплатил им перелеты. В итоге часть туристов зависла на острове на несколько дней, часть так и не смогла улететь. В настоящее время все алтайские туристы возвращены на родину. Лететь им пришлось через Москву, Читу или Хабаровск, затем – в Новосибирск, дальше - на автобусе до Барнаула. Многие из них были в летней одежде. Часть туристов жаловалась на отсутствие необходимых медикаментов, в том числе инсулина.

Туристам, чтобы вернуться на Родину, пришлось лететь домой с пересадками через несколько городовФото: Анна АДАМАЙТЕС

Но это лишь часть проблемы

Ведь многие туристы так и не смогли отправиться в отпуск. О том, сколько жителей края осталось без своих кровных из-за «Жемчужной реки» (ЖР), остается только догадываться. Четкой статистики нет. Также не исключено, что туроператор вовсе не закончил свою сомнительную деятельность на нашем рынке.

У АРАТ есть информация, что он попытается зарегистрироваться под другим юридическим лицом и продолжит работу. Наши законы это делать не запрещают. Кстати, вполне вероятно, что их деятельность продолжится в том же формате: демпинг, сбор средств, исчезновение с рынка. Сейчас ЖР рассылает агентствам письма с предложением перенести вылеты. Как «Жемчужная река» собирается это делать уже не будучи туроператором, не известно, т.к. объяснений они не дают. Наталья Гордеева, член правления АРАТ, директор турфирмы «Алтайтурист», на встрече со СМИ сказала, что людям надо хорошенько подумать, прежде чем согласиться на этот вариант.

Кроме переносов туров, «Жемчужная река» также предложила вернуть деньги или обратиться в страховую компанию за выплатой. Увы, по этим пунктам на пресс-конференции также не сказали ничего обнадеживающего.

- Средства возвращают крайне неохотно и крайне долго. В настоящее время возврат денежных средств находится под огромным вопросом, поскольку туроператор исключен из реестра. Он уже не может выполнять обязательства по заключенным договорам и вступает в действие механизм о финансовых гарантиях. Сложность заключается в том, что туроператор не имеет финансового обеспечения, - сказала Наталья Гордеева.

Что делать туристам?

Пострадавшим туристам Наталья Гордеева посоветовала в первую очередь обратиться в турагентство, где они приобретали путевку, написать заявление о расторжении договора в связи с неисполнением туроператором обязательств. Далее направить туроператору претензию о возврате денежных средств. Это можно сделать через агентство, либо самостоятельно, отправив заказным письмом.

После этого нужно собрать пакет документов для страховой компании. Наталья Гордеева предупредила, что сделать это нужно до 12 января, именно такой срок обозначили страховщики. В пакет входят: договор с турагентством, платежные документы как туриста, так и агентства, копия паспорта туриста, банковские реквизиты, куда перечислить компенсацию.

По окончанию 10-дневного срока пострадавшие туристы имеют право обратиться в суд по месту жительства истца. Наталья Гордеева подчеркнула, что исполнителем по договору является туроператор, а не агентство.

Кстати

Фактически туроператорами на территории РФ под брендом «Жемчужная река» выступали ООО «Тревел Дизайнерс» и ООО «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ». Ольга Ришко, член правления АРАТ, директор турфирмы «Глэм Тур», рассказала, что до своего краха, туроператор заявлял, о своей работе под крылом китайской компании Pearl River Travel Service. Однако, когда у ЖР начались проблемы, китайцы тут же открестились от них, заявив, что никогда не сотрудничали с Россией и обслуживали исключительно китайских туристов.

Цифра

54 туриста из Алтайского края, по подсчетам турагентств, задержались на Хайнане из-за ЖР в декабре 2018 года.

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