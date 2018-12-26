Елочные игрушки из СССР и открытки Зарубина: барнаульцы выставляют на продажу советские раритеты

В преддверии Нового года супермаркеты Барнаула буквально завалены «заморской» едой, искусственными елками, яркими гирляндами и пластмассовыми игрушками. Такого не было в cоветское время, но, согласитесь, праздник тогда был намного душевнее. Особую атмосферу создавали стеклянные новогодние игрушки и открытки Зарубина, которых сейчас не сыскать. Однако «Комсомолка» среди объявлений на сайтах нашла несколько предложений. И кто знает, может в этом году на вашей елке появятся украшения из прошлого.

На Avito.ru мы увидели несколько объявлений о продаже игрушек из СССР. Изготовленные по ГОСТу, из настоящего стекла, они отличались большим разнообразием. На елку вешали снеговичков, персонажей разных сказок, животных, птичек, сосульки и шишки. Наряжать елку было маленьким семейным счастьем.

Простые стеклянные игрушки в виде шишек и шаров продают в Барнауле за 20 рублей. Чуть дороже стоят игрушки в виде снеговиков, матрешек, птичек – 100 рублей. Самые дорогие – это Дед Мороз, старинные часы, большие шишки и животные – 300 рублей.

Самые простые стеклянные игрушки в виде шишек и шаров продают в Барнауле за 20 рублейФото: Avito.ru

За 2 тысячи рублей предлагают купить сразу 28 елочных игрушек. Их хватит, чтобы украсить все елку! В заглавии объявления продавец указывает не 2 тысячи, а всего 1 тысячу рублей, поэтому не исключено, что он готов к торгу.

Некоторые продавцы предлагают сразу партию советских игрушек.Фото: Avito.ru

Если вы большой поклонник матрешек, то точно не сможете устоять перед стеклянными красавицами. За шесть елочных игрушек просят всего 600 рублей!

С матрешками елка точно засияет!Фото: Avito.ru

Ни одна елка не может обойтись без игрушки Деда Мороза. Под елками они занимают почетное место и именно рядом с ними ставят заветные коробочки с подарками. В хорошем состоянии в Барнауле продают советских Дедов Морозов. Стоит одна игрушка от 250 рублей.

Дед Мороз под елкой должен быть у каждого.Фото: Avito.ru

Еще одним символов советского нового года были открытки художников Владимира Зарубина и Лидии Маниловой. По словам продавца, все открытки являются оригинальными и находятся в отличном состоянии. Купить открытки Зарубина: «С Новым годом! Медведи и заяц с ёлкой» 1989 года можно за 150 рублей, «С Новым годом! Белочка с подарком» 1989 года - за 130 рублей, «С Новым годом (Дед Мороз и мальчик играют в хоккей)» 1977 года – за 150 рублей. Открытка Маниловой «С Новым годом! Девушка с белочкой» 1988 года стоит 100 рублей.

Многие до сих пор вспоминают открытки Зарубина и Маниловой.Фото: Avito.ru

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