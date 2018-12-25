Топ-5 самых бесполезных подарков на Новый год
«Комсомолка» спросила барнаульцев, каким подаркам на Новый год они будут не рады. И если вы вдруг остановились возле полки с сувенирными свиньями, бегите прочь от них! Именно они в первом ряду нашего антирейтинга подарков.
1 место: сувениры
Итак, среди самых нежеланных подарков оказались сувениры. Особенно раздражают барнаульцев календари и магниты. В большинстве случаев они лежат мертвым грузом где-нибудь в дальнем уголке шкафа или сразу выбрасываются. Другое дело – дорогие интерьерные сувениры. Посеребренные глобусы, кинжалы или модельки ретро-автомобилей из дуба имеют шанс гармонично вписаться в интерьер и вызвать у владельца только приятные впечатления о дарителе.
2 место: вещи с изображением символа года
Ровно через 12 месяцев они уже станут неактуальными и превратятся в обычный хлам. Другое дело – что-нибудь съедобное с изображением хрюшки. Например, тортик или шоколадка.
3 место: gосуда
На вилки из серебра мало кто разоряется из дарителей, а вот разномастные кружки отправляются, если не в утиль, то на работу. Тут они худо-бедно, но пригодятся.
4 место: одежда
Угадать размер и вкус хозяина не так-то просто. Особенно бесят барнаульцев носки, трусы и кухонные фартуки. Чем дарить столь «бездушный» подарок, лучше вообще ничего не дарить!
5 место: парфюм и косметика
Обычно даритель здесь полагается на свой вкус, а он, как известно, может кардинально отличаться от вашего. Исключение – вы можете точно знать, в чем нуждается ваш близкий (любимые духи, марка).
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