Фунтик, Нюша, Пятачок: какая вы свинка по гороскопу

Наступающий 2019-й по китайскому календарю – год Желтой Земляной Свиньи. Астрологи говорят, что она принесет в своем пятачке много хорошего! Накануне праздника барнаульский астролог Вера Топчеева составила необычный гороскоп, сравнив каждый знак зодиака со свинками из известных мультиков и кино.

Овен: отважный Фунтик

Овны, также как и Фунтик – очень изобретательны, инициативны и находчивы. Энергия бьет через край. Главное - направить ее в правильное русло. Для Овнов-Фунтиков в 2019 году произойдут важные события, которые смогут целиком и полностью изменить жизнь. В момент, когда вы будете принимать важное решение и думать – как же правильно поступить, вспомните сюжет про отважного поросенка Фунтика, который сбегает от преследования Белладонны, благодаря инициативности и находчивости, а вскоре приобретает друзей и помогает «вывести на чистую воду» злодеев. Пусть это будет вам подсказкой. 2019-й год для вас будет интересный и яркий. Не всегда все будет идти гладко, но тех, кто достойно пройдет испытания, ждет хорошая награда. Напористость обеспечит успех!

Телец: свинка-копилка

2019-й год позволит Тельцам взять от жизни все, что они захотят и пожелают. Так что держите карман шире – финансово год очень удачный! Вы будете ощущать себя свинкой-копилкой из знаменитой сказки Андерсена: упитанная, полна монет, что «уж и не брякала даже», очень важная, довольная собой, «она ведь могла купить всё». 2019 год для Тельцов – это время больших возможностей, сама судьба будет вам во всем помогать. Однако в потоке удачи не задирайте нос: как только вы почувствуете себя властелином мира и начнете смотреть на все свысока, можете тут же поплатиться. Вспомните, чем закончилась сказка Андерсена. Свинья-копилка, войдя в роль, стала думать, кому отписать свое наследство – упала со шкафа и разбилась. А на ее место поставили новую, правда, пока пустую свинку-копилку… Так что это год будет для Тельцов годом испытания изобилием. Принимайте подарки судьбы и будьте благодарны.

Близнецы: Порки Пиг

Близнецы – это любознательный мульгерой Порки Пиг, который отличается подвижностью и разносторонними интересами. Ему всё хочется попробовать и везде побывать, со всеми познакомиться и подружиться. Вы как всегда будете фонтанировать изобилием планов и целей. Однако в 2019-ом году не стоит растрачивать свою энергию на все и всех! Иначе возможен творческий кризис, неудовлетворенность своей работой. Если вы сумеете сфокусироваться на главном, то откроются перспективы и вы сможете добиться значительного успеха.

Рак: поросенок Хрюша

Рак по своему характеру – это знаменитый Хрюша из «Спокойной ночи, малыши!» От маленького милого поросенка Хрюши веет домашним уютом, его звериная семья с душевными разговорами и посиделками за чашкой чая со сладостями наполняет сердце теплом и добротой. Это близко и Ракам. В 2019 году представители этого знака зодиака будут чувствовать себя комфортно именно в семейном кругу. Опираясь на поддержку близких, Раки будут способны свернуть горы. А вот на работе не всегда все будет ладиться, поэтому будьте экономнее, пустые траты вам будут не на руку.

Лев: очаровательная Нюша

Львы, также как и мультяшная Нюша, считают себя центром вселенной. Они обожают быть в окружении поклонников-воздыхателей, при этом очень ранимы и чувственны. Ради своих близких Нюша, так же как и Львы, готова на многое, за что и обожаема всеми без исключения! Кстати, новый год для этого знака выдастся богатым на любовные эмоции. В 2019 году у Львов все задуманное должно получиться. Вас ожидает признание и даже возможно повышение на работе, что повлечет улучшение финансового положения. Однако в борьбе за своей целью не забывайте о своем здоровье, которое может дать сбой.

Дева: Хрюн Моржов

Основательный Хрюн Моржов склонен к резким циничным высказываниям, он с легкостью анализирует возможное развитие событий, своими едкими замечаниями попадая прямо в цель. В этом они с Девой очень схожи. В 2019 году Дева-Хрюн при желании сможет легко менять свою жизнь так, как хочется. Поэтому не бойтесь браться за новые проекты. Все получится. Но не забывайте отвлекаться от работы. И почаще! Ходите на вечеринки, свидания – это принесет вам дополнительные возможности для осуществления нового.

Весы: свинка Пеппа

Привлекательная, жизнерадостная свинка Пеппа, хоть иногда и капризна, очаровывает своими манерами и изысканна в своих вкусах. Это же присуще и Весам. В 2019 году в вашей жизни грядут серьезные перемены - вас ждет много интересных предложений, от которых не сможете отказаться. Да и не нужно! Ставьте перед собой самые амбициозные цели. Однако для их осуществления не стоит надеяться на счастливый случай, успех будет зависеть исключительно от вашего трудолюбия. Некоторые Весы словно по велению волшеюной палочки свинки Пеппы сменят работу или даже профессию. Во время принятия решения ориентируйтесь на ваши эмоции – тех, кто последует за своим вдохновением, ожидает успех.

Скорпион: харизматичная Мисс Пигги

Гламурная харизматичная Мисс Пигги, сумасбродная фурия и «роковая» красотка, её сексуальность и драматизм позволяют завоевать титул Примадонны, и никто не сможет стоять на пути. Это все про Скорпионов. В 2019 году их однозначно ожидает успех и феерия. Но придется немало трудиться, порой даже на износ. Ваше главное оружие - природная хитрость. Пользуйтесь ей налево и направо. Что касаемо личной жизни – оставьте рядом только тех, кто вас вдохновляет и мотивирует на развитие. В таком случае жизнь будет кипеть и бурлить. Людей, которых вы уже переросли, стоит оставить в прошлом.

Стрелец: малыш Бейб

Это необыкновенно умный поросенок из фильма «Бэйб: Четвероногий малыш». Воспитанный овчаркой, он мечтает о приключениях, а его дружелюбие, доброта и интеллект постоянно помогают в познании большого мира. Кстати, в фильме говорящий поросенок — результат комбинации 48 реальных йоркширских поросят! Практически также и у Стрельцов. 2019 год будет настолько насыщенным, что им придется вывернутся на все «48 комбнаций». Дела пойдут в гору, хотя и не без трудностей. Впрочем, они вам только закалят и придадут сил. Те, кто ищут свою любовь, наконец, встретят свою настоящую вторую половинку. Поэтому, как говорится, счастью – быть!

Козерог: Наф-Наф

Именно Наф-наф из сказки «Три поросенка» оказался самым мудрым. Он не пошел на поводу у легкомысленных братьев, а строил основательный каменный дом, способный спасти от внешних невзгод и непрошенных гостей. Так и Козероги, у которых, кстати, в этой жизни все очень основательно! И в 2019 году этот основательный подход даст свои плоды – вы, наконец, достигнете цели, к которой уже давно, упорно и целенаправленно шли! Новый год готовит вам приятные сюрпризы – будут новые полезные встречи. Дела пойдут настолько удачно, что одни выйдут замуж, другие купят квартиру, третьи найдут высокооплачиваемую работу.

Водолей: Пумба

Веселый сообразительный кабанчик Пумба полон интересных идей и увлекательных предложений, а его компанейский характер очень часто выручает. В 2019 году общительность Водолея поможет обрести счастье в личной жизни. Общение с партнером, который войдет в вашу жизнь, будет легким, непринужденным и очень гармоничным. Кроме того, вам удастся выстроить и хорошие плодотворные отнршения с руководством, что поможет получить повышение. Год свиньи даст вам прилив сил – используйте это преимущество на полную катушку. Все задуманное будет осуществляться довольно легко.

Рыбы: Пятачок

Рыбы схожи с мечтательным Пятачком, который частенько витает в облаках. Причем не только в мыслях, но и на воздушном шарике. Его отзывчивость и желание всем помочь приводят порой к курьезным ситуациям. А потому в 2019 году уделите больше времени самому себе – отправьтесь на отдых или в путешествие, поступите на какие-нибудь курсы, найдите новое хобби. Год окажется плодотворным для реализации творческих планов. На работе вас может ждать повышение.