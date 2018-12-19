Юный политик ловит хайп на оскорблении полицейского

Юный политик Максим Неверов, не так давно засветившийся в деле о гей-пропаганде, заявил в своем Инстаграме, что на него заведено уголовное дело по статье 319 УК РФ и теперь ему грозит штраф в 40 тыс. рублей за оскорбление представителя власти.

В следственном управлении следственного комитета по Алтайскому краю опровергли эту информацию – уголовного дела нет, но есть заявление от сотрудника полиции, по которому проходит доследственная проверка. И вот по ней и будет принято процессуальное решение заводить уголовку на парня или нет.

И, собственно, о самой ситуации, которую описал парень. Старшеклассник в автобусе решил приструнить полицейского, который якобы не уступил место бабушке. Свои перепалки с полицейским он записал на видео и выложил в Сеть.

- Сотрудник правоохранительных органов обиделся на меня и написал заявление в Следственный комитет, - сказал Неверов.

Фото: ИА "Банкфакс", screenshot сториз на странице Максима Неверова, «Правозащита открытки»

Судя по всему, видео парень все-таки удалил у себя со страницы. Между тем школьник уверенно заявляет в Сети:

- Я не боюсь ответственности и готов ответить за все перед судом. Просто хочу напомнить всем, что полицейский — это обычный человек, который также должен соблюдать общепринятые моральные нормы. Поэтому то, что люди, которые были в автобусе никак не отреагировали на хамское поведение полицейского, я считаю неправильным. Ведь оказавшись на его месте человек без формы, весь автобус бы начал показывать на него пальцем и указывать на некорректность поведения.

Далее с призывом «Россия будет свободной!» он призвал распространить эту информацию.

Напомним, Максим Неверов относит себя к политикам, является активистом движения «Протестный Бийск». Периодически парень ловит хайп от различного рода выходок, которые активно тиражирует в соцсетях.

Весной этого года он устроил перформанс, отправив в адрес мэрии 12 взаимоисключающих заявок на проведение публичных мероприятий. Самой нашумевшей и обсуждаемой акцией в этом списке оказался «Митинг за права геев». Одновременно он послал заявку о митинге против гомосексуалистов. Обе заявки были отклонены. А в августе 2018 года Неверова обвинили в пропаганде гей-культуры, усмотрев в его картинках «ВКонтакте» голубой подтекст. Однако в октябре суд признал мальчика невиновным.

Также периодически парень собирает деньги в соцсетях. Последний раз это были 850 рублей для поездки в Барнаул, ранее он пытался насобирать 50 тыс. для оплаты штрафа, который ему светил, если бы Максима признали виновным в гей-пропаганде. Позже парень заявил в Инстаграме, что вернет всем собранные деньги.

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