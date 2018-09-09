Барнаульским моржам не дали раздеться на выборах губернатора Алтайского края

СЕГОДНЯ 16:43 2018-09-09T16:51:16+03:00

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Барнаульским моржам во главе с Александром Зеленецким пришлось голосовать одетыми. Все дело в том, что любители закаливания, которые регулярно устраивают шоу с обливанием холодной водой и заплывами, пришли на избирательные участки под самое закрытие.

Поэтому переодеваться попросут не было времени, а продлить время голосования для спортсменов было невозможно.

- Мы возвращались с соревнований из Горно-Алтайска. Попали в пробку и потеряли много времени, поэтому на участки пришли уже поздно. Хорошо, что вообще успели проголосовать, - рассказал Зеленецкий.

Всего проголосовать за одного из кандидатов на пост главы региона пришло больше 50 человек. Правда, каждый разошелся по своему участку – не было времени взять открепительный лист.

Напомним, прошлой весной на выборах президента РФ алтайские моржи устроили шоу - 15 полуобнаженных человек показали номер «Банька» под одноименную песню Михаила Евдокимова. Все происходило на улице возле избирательного участка при школе №113.

К следующим выборам Александр Зеленецкий пообещал подготовиться тщательней и устроить такой перформанс, который надолго запомнится горожанам.