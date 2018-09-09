Барнаульским моржам не дали раздеться на выборах губернатора Алтайского края
Барнаульским моржам во главе с Александром Зеленецким пришлось голосовать одетыми. Все дело в том, что любители закаливания, которые регулярно устраивают шоу с обливанием холодной водой и заплывами, пришли на избирательные участки под самое закрытие.
Поэтому переодеваться попросут не было времени, а продлить время голосования для спортсменов было невозможно.
- Мы возвращались с соревнований из Горно-Алтайска. Попали в пробку и потеряли много времени, поэтому на участки пришли уже поздно. Хорошо, что вообще успели проголосовать, - рассказал Зеленецкий.
Всего проголосовать за одного из кандидатов на пост главы региона пришло больше 50 человек. Правда, каждый разошелся по своему участку – не было времени взять открепительный лист.
Напомним, прошлой весной на выборах президента РФ алтайские моржи устроили шоу - 15 полуобнаженных человек показали номер «Банька» под одноименную песню Михаила Евдокимова. Все происходило на улице возле избирательного участка при школе №113.
К следующим выборам Александр Зеленецкий пообещал подготовиться тщательней и устроить такой перформанс, который надолго запомнится горожанам.