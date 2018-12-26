Чем раньше, тем лучше: Почему важно «поймать» онкологию на ранних стадиях

Сегодня рак встречается так часто, что у многих вызывает панику. На самом деле врачи убеждены, что к онкологии нужно относиться, как к любой другой болезни - ее можно успешно предупреждать и лечить. Как? Об этом говорим с главным внештатным онкологом Алтайского края, руководителем краевого онкологического диспансера Игорем Вихляновым.

Игорь Вихлянов: Онкологию, как и любую другую болезнь, можно предупреждать и лечить.

- Игорь Владиславович, откуда все-таки берется рак? Ученым удалось определить причины?

- Мы, онкологи, предпочитаем называть эту болезнь злокачественным процессом. А злокачественный он потому, что клетки с мутацией начинают бесконтрольно размножаться, у них нет программы смерти. Рост питающих сосудов не успевает за ростом опухоли, и она в конечном итоге начинает распадаться.

Причины? К сожалению, среди медиков и ученых до сих пор нет единого мнения. В ряде случаев и для некоторых людей на возникновение мутационных процессов влияют наследственные факторы. В подавляющем большинстве решающую роль играет пагубное воздействие различных канцерогенов, главный из которых, курение: 90% больных раком легкого - это курильщики. Имеет значение и экологическая ситуация, и продукты, которые мы едим, и частые стрессовые ситуации. То есть онкология – это многофакторное заболевание. Мы не можем сказать пациенту: болезнь у вас развилась, потому что вы вот это делали не так.

- В США заболеваемость раком гораздо выше, чем в России, но при этом пролеченные пациенты живут дольше – почему?

В краевом онкодиспансере активно внедряются органосохраняющие лапароскопические операции.

- Во многих зарубежных странах повышенные показатели заболеваемости, как и положительные результаты лечения, связаны с хорошей ранней выявляемостью онкологии. «Поймав» процесс на I и II стадии и проведя своевременное радикальное лечение, врачи могут с высокой долей вероятности дать благоприятный прогноз для пациента. Наш диспансер сегодня успешно практикует все составляющие классической онкологической триады – хирургическое и лучевое лечение, химиотерапия. Причем мы используем как традиционные, так и инновационные методики – органосохраняющие лапароскопические операции, 3D-конформную лучевую терапию, таргетное и иммунологическое лечение.

Но вот беда: как правило, на I и II стадии болезнь протекает абсолютно бессимптомно. Чтобы обнаружить ее на этом этапе, нужны регулярные профилактические осмотры населения. К сожалению, сегодня учреждениям первичного звена не хватает ни современного диагностического оборудования, ни специалистов для того, чтобы эффективно справляться с этой задачей.

- Почему же вы, онкологи, не хотите помочь?

- Мы очень хотим, ведь в конечном итоге от качества диагностики зависят и результаты лечения. И помогаем! Онкодиспансеры в Барнауле, Бийске и Рубцовске, например, регулярно проводят профилактические акции, на которых любой желающий абсолютно бесплатно может провериться на онкологию. Только краевой диспансер в текущем году провел 9 таких мероприятий, обследовал более 5000 человек, и примерно у 100 из них был диагностирован злокачественный процесс.

Профилактические акции дают возможность обнаружить болезнь вовремя.

Но организовывая такие акции, мы занимаемся не своей работой, ведь онкодиспансер – это учреждение третьего уровня. Мы не должны заниматься диагностикой за все первичное звено края, а обязаны сосредоточиться на грамотном лечении больных. А таковых, к сожалению, немало. Только по итогам 9 месяцев этого года, в крае было впервые выявлено более 7700 пациентов со злокачественными новообразованиями, да плюс на диспансерном учете состоят более 70 000 человек – целая армия, которая нуждается в помощи онкологов!

Еще один важный момент: специфика профилактических акций такова, что они позволяют диагностировать преимущественно наружные локализации, в то время как в структуре онкозаболеваемости бОльшую долю – до 80% - составляют опухоли внутренних локализаций – легкие, печень, почки, тело матки, органы желудочно-кишечного тракта. Поймите, провести качественную всестороннюю диагностику внутренних органов для 500 человек за время четырехчасовой акции просто невозможно!

- Может ли человек сам помочь себе?

- Не просто может, но и должен. Да-да – не удивляйтесь. В нашей стране законодательно закреплена обязанность граждан заботиться о своем здоровье. Но, к сожалению, здоровье не относится у нас к категории первичных ценностей. Те же результаты обследований очень хорошо это подтверждают. Из 8556 впервые выявленных диагнозов за 9 месяцев этого года 1474 злокачественных новообразований были обнаружены в запущенной стадии, когда пациенту помочь уже невозможно!

В 2018 году мобильные онкологические бригады начали проводить и выездную работу. Первая поездка состоялась в Усть-Пристанский район.

И что вы думаете самое абсурдное во всем этом? Большая часть этих патологий оказались там, где пациенты просто не могли их не замечать: язык, десны, полость рта - 49% запущенных случаев, молочная железа – почти 30%, рак полового члена – 25%, опухоли глаза – около 39%. Какие еще аргументы нужны людям, я, честно говоря, просто не понимаю?!

- Как часто нужно посещать медиков, чтобы это не превратилось в паранойю?

Что касается частоты обследований – это, в общем-то, прописные истины. Ничего нового я вам тут не открою. Если человек соматически здоров, то для профилактики ему нужно один раз в год делать флюорографию и УЗИ внутренних органов, ежегодно посещать гинеколога (женщинам) и уролога (мужчинам). В случае, когда у пациента есть какие-то хронические заболевания, то последующие визиты ему всегда назначает лечащий врач – нужно просто их не пропускать.- Про паранойю вы, кстати, правильно заметили. Люди, готовые обследовать все подряд по десять раз на всякий случай, – это обратная сторона медали. Они такая же большая проблема для врачей, как и те, кто принципиально обходит стороной учреждения здравоохранения. Вы даже не представляете, сколько времени и сил они совершенно безосновательно отнимают у врачей! Но это уже совсем другая история.

С праздником!

- От всей души поздравляю жителей Алтайского края с наступающими новогодними праздниками! Если уходящий год оставляет в вашей душе радость и светлые воспоминания, сердечно поблагодарите его за эти моменты. Но даже если он был не простым - не держите в своем сердце печали и не теряйте веры в лучшие дни! Я искренне желаю всем, чтоб долгожданные праздники стали для всех нас началом яркого и счастливого периода! Пусть наступающий год будет годом больших удач, отрадных событий, осуществленных надежд и жизненных планов. Будьте здоровы!