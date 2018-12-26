2018-12-25T18:24:23+03:00
Здоровье

Чем раньше, тем лучше: Почему важно «поймать» онкологию на ранних стадиях

Заболевание можно успешно лечить и предупреждать
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3D-конформная лучевая терапия - современный метод дистанционной радиотерапии повышенной точности, позволяющий максимально защищать здоровые органы и ткани.3D-конформная лучевая терапия - современный метод дистанционной радиотерапии повышенной точности, позволяющий максимально защищать здоровые органы и ткани.
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Сегодня рак встречается так часто, что у многих вызывает панику. На самом деле врачи убеждены, что к онкологии нужно относиться, как к любой другой болезни - ее можно успешно предупреждать и лечить. Как? Об этом говорим с главным внештатным онкологом Алтайского края, руководителем краевого онкологического диспансера Игорем Вихляновым.

Игорь Вихлянов: Онкологию, как и любую другую болезнь, можно предупреждать и лечить.

Игорь Вихлянов: Онкологию, как и любую другую болезнь, можно предупреждать и лечить.

- Игорь Владиславович, откуда все-таки берется рак? Ученым удалось определить причины?

- Мы, онкологи, предпочитаем называть эту болезнь злокачественным процессом. А злокачественный он потому, что клетки с мутацией начинают бесконтрольно размножаться, у них нет программы смерти. Рост питающих сосудов не успевает за ростом опухоли, и она в конечном итоге начинает распадаться.

Причины? К сожалению, среди медиков и ученых до сих пор нет единого мнения. В ряде случаев и для некоторых людей на возникновение мутационных процессов влияют наследственные факторы. В подавляющем большинстве решающую роль играет пагубное воздействие различных канцерогенов, главный из которых, курение: 90% больных раком легкого - это курильщики. Имеет значение и экологическая ситуация, и продукты, которые мы едим, и частые стрессовые ситуации. То есть онкология – это многофакторное заболевание. Мы не можем сказать пациенту: болезнь у вас развилась, потому что вы вот это делали не так.

- В США заболеваемость раком гораздо выше, чем в России, но при этом пролеченные пациенты живут дольше – почему?

В краевом онкодиспансере активно внедряются органосохраняющие лапароскопические операции.

В краевом онкодиспансере активно внедряются органосохраняющие лапароскопические операции.

- Во многих зарубежных странах повышенные показатели заболеваемости, как и положительные результаты лечения, связаны с хорошей ранней выявляемостью онкологии. «Поймав» процесс на I и II стадии и проведя своевременное радикальное лечение, врачи могут с высокой долей вероятности дать благоприятный прогноз для пациента. Наш диспансер сегодня успешно практикует все составляющие классической онкологической триады – хирургическое и лучевое лечение, химиотерапия. Причем мы используем как традиционные, так и инновационные методики – органосохраняющие лапароскопические операции, 3D-конформную лучевую терапию, таргетное и иммунологическое лечение.

Но вот беда: как правило, на I и II стадии болезнь протекает абсолютно бессимптомно. Чтобы обнаружить ее на этом этапе, нужны регулярные профилактические осмотры населения. К сожалению, сегодня учреждениям первичного звена не хватает ни современного диагностического оборудования, ни специалистов для того, чтобы эффективно справляться с этой задачей.

- Почему же вы, онкологи, не хотите помочь?

- Мы очень хотим, ведь в конечном итоге от качества диагностики зависят и результаты лечения. И помогаем! Онкодиспансеры в Барнауле, Бийске и Рубцовске, например, регулярно проводят профилактические акции, на которых любой желающий абсолютно бесплатно может провериться на онкологию. Только краевой диспансер в текущем году провел 9 таких мероприятий, обследовал более 5000 человек, и примерно у 100 из них был диагностирован злокачественный процесс.

Профилактические акции дают возможность обнаружить болезнь вовремя.

Профилактические акции дают возможность обнаружить болезнь вовремя.

Но организовывая такие акции, мы занимаемся не своей работой, ведь онкодиспансер – это учреждение третьего уровня. Мы не должны заниматься диагностикой за все первичное звено края, а обязаны сосредоточиться на грамотном лечении больных. А таковых, к сожалению, немало. Только по итогам 9 месяцев этого года, в крае было впервые выявлено более 7700 пациентов со злокачественными новообразованиями, да плюс на диспансерном учете состоят более 70 000 человек – целая армия, которая нуждается в помощи онкологов!

Еще один важный момент: специфика профилактических акций такова, что они позволяют диагностировать преимущественно наружные локализации, в то время как в структуре онкозаболеваемости бОльшую долю – до 80% - составляют опухоли внутренних локализаций – легкие, печень, почки, тело матки, органы желудочно-кишечного тракта. Поймите, провести качественную всестороннюю диагностику внутренних органов для 500 человек за время четырехчасовой акции просто невозможно!

- Может ли человек сам помочь себе?

- Не просто может, но и должен. Да-да – не удивляйтесь. В нашей стране законодательно закреплена обязанность граждан заботиться о своем здоровье. Но, к сожалению, здоровье не относится у нас к категории первичных ценностей. Те же результаты обследований очень хорошо это подтверждают. Из 8556 впервые выявленных диагнозов за 9 месяцев этого года 1474 злокачественных новообразований были обнаружены в запущенной стадии, когда пациенту помочь уже невозможно!

В 2018 году мобильные онкологические бригады начали проводить и выездную работу. Первая поездка состоялась в Усть-Пристанский район.

В 2018 году мобильные онкологические бригады начали проводить и выездную работу. Первая поездка состоялась в Усть-Пристанский район.

И что вы думаете самое абсурдное во всем этом? Большая часть этих патологий оказались там, где пациенты просто не могли их не замечать: язык, десны, полость рта - 49% запущенных случаев, молочная железа – почти 30%, рак полового члена – 25%, опухоли глаза – около 39%. Какие еще аргументы нужны людям, я, честно говоря, просто не понимаю?!

- Как часто нужно посещать медиков, чтобы это не превратилось в паранойю?

Что касается частоты обследований – это, в общем-то, прописные истины. Ничего нового я вам тут не открою. Если человек соматически здоров, то для профилактики ему нужно один раз в год делать флюорографию и УЗИ внутренних органов, ежегодно посещать гинеколога (женщинам) и уролога (мужчинам). В случае, когда у пациента есть какие-то хронические заболевания, то последующие визиты ему всегда назначает лечащий врач – нужно просто их не пропускать.- Про паранойю вы, кстати, правильно заметили. Люди, готовые обследовать все подряд по десять раз на всякий случай, – это обратная сторона медали. Они такая же большая проблема для врачей, как и те, кто принципиально обходит стороной учреждения здравоохранения. Вы даже не представляете, сколько времени и сил они совершенно безосновательно отнимают у врачей! Но это уже совсем другая история.

С праздником!

- От всей души поздравляю жителей Алтайского края с наступающими новогодними праздниками! Если уходящий год оставляет в вашей душе радость и светлые воспоминания, сердечно поблагодарите его за эти моменты. Но даже если он был не простым - не держите в своем сердце печали и не теряйте веры в лучшие дни! Я искренне желаю всем, чтоб долгожданные праздники стали для всех нас началом яркого и счастливого периода! Пусть наступающий год будет годом больших удач, отрадных событий, осуществленных надежд и жизненных планов. Будьте здоровы!

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