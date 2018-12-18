2018-12-18T08:55:26+03:00
Политика

Виктор Томенко завел страницу в Instagram

У него уже без малого три тысячи подписчиков
Анна СЕМИНА
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Страница Виктора ТоменкоСтраница Виктора ТоменкоФото: скриншот сайта
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на этой неделе завел себе страницу в Instagram.

Пока что в его аккаунте только два поста. Первый – о его рабочем визите в Заринский район, а вторая – продолжение повествования о пребывании в Тягуне, где 15 декабря открылся горнолыжный сезон.

В правительстве регионе уверены, что таким образом новый губернатор сможет стать ближе к народу. Отчасти это так и есть. За два дня существования аккаунта, жители края буквально атаковали Виктора Томенко своими комментариями.

- Уважаемый Виктор Петрович! У нас в Барнауле совсем не работают службы ЖКХ. Нависла огромная глыба на крыше многоквартирного дома. Обращалась в Управляющую компанию, Комитет ЖКХ Барнаула, ГО и ЧС Железнодорожного района. Прошла неделя, ничего не изменилось. Фото у меня на странице, - в частности пишет одна из подписчиц страницы губернатора.

На данный момент у страницы Виктора Томенко уже почти 2800 подписчиков и их число продолжает расти.

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