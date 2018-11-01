2018-11-01T11:31:29+03:00
Общество

Алтай нуждается в медиках и педагогах

Из-за невысоких зарплат выпускники вузов отказываются работать в больницах и школах
Дарья САВЕНКО
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Алтай нуждается в медикахАлтай нуждается в медикахФото: Олег УКЛАДОВ
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По последним данным регионального Минтруда, рынок труда Алтайского края больше всего нуждается во врачах, медсестерах, учителях, менеджерах и фельдшерах.

– Это связано с низким уровнем заработной платы у медиков и педагогов, - считает депутат АКЗС Владислав Вакаев. – В Алтайском крае есть АГМУ и несколько педагогических вузов, которые исправно готовят кадры для рынка труда, но вакансии не закрываются годами. Молодые специалисты видят смешную зарплату, на которую практически невозможно прожить. Любой здравомыслящий человек понимает, чтобы просто ходить на работу, все равно нужно тратить деньги на проезд, питание и одежду. Нередко, такие затраты сопоставимы с самой оплатой.

Это способствует тому, что выпускники в поисках лучшей жизни едут в другие регионы или работают по другой профессии.

Портал по поиску рабо HeadHunter составил свою статистику, уже по Барнаулу. По его данным, работодатели чаще всего ищут на портале специалистов следующих сфер: «Продажи», «Рабочий персонал», «Производство», «Строительство, недвижимость» и «Медицина, фармацевтика». Барнаульцы же активней всего просматривают рубрики: «Начало карьеры, студенты», «Продажи», «Административный персонал», «Производство» и «Бухгалтерия».

Кстати

Рынок труда Барнаула отличается от других городов Сибири низким спросом на ИТ-специалистов. Таких вакансий в столице края всего около 6% от общего количества. Для примера, в Новосибирске это показатель достигает 20%.

Справка КП

Где в Сибири получают больше всех?

Красноярский край – 44 167 рублей

Томская область – 41 194 рублей

Иркутская область – 41 141 рублей

Забайкальский край – 38 116 рублей

Республика Хакасия37 708 рублей

(Средняя зарплата за январь-июль 2018 года по данным Новосибирскстата)

В Алтайском крае же средняя зарплата - немногим более 20 тысяч. И если она растет, то незначительно.

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