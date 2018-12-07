Мария Шукшина требует закрыть шоу Малахова

Дочь известного алтайского режиссера, актера и писателя Василия Шукшина Мария продолжает войну с телеведущим Андреем Малаховым и его передачей «Прямой эфир».

Не так давно зрители скандальной передачи вновь увидели в эфире выпуск, где обсуждалась война сына Шукшиной Макара Касаткина и его бывшей возлюбленной, а теперь уже и матери его первенца, уроженки Барнаула Фрейи Зильбер. Девушка с грустным видом рассказывала, что ей не хватает денег на жизнь и на уход за ребенком. О том, что отец маленького Марка дает на него всего лишь семь тысяч рублей, плюс вещи и памперсы, однако с оговоркой: он готов забрать сына себе, если Фрейи так сложно с ним справляться. Он сам это предлагает.

Что касается участия в передачи самого Макара и его мамы – Марии Шукшиной, то об этом даже речи не идет. Дочь Василия Макаровича категорически против. Более того, недавно на своей странице в Instagram она озвучила сумму, которую ей и Касаткину предлагали продюсеры «Прямого эфира». Суммы баснословные: участие в съемках Макара они оценили в 1 млн рублей, а вот Шукшина «стоит» 15 млн рублей!

Пост Шукшиной про гонорары в Инстаграме

- Звездам платят всегда и везде - на любой программе, хоть развлекательной, хоть аналитической, даже спортивной. Чем громче новость или событие, тем, соответственно, предлагают больше (в принципе, звезды сами озвучивают суммы), - рассказывает «Комсомольской правде» - Барнаул» бывший сотрудник шоу Андрея Малахова. - Так что Мария Шукшина права, и тут нет ничего удивительного. Другое дело, она говорит, что всем платят. Всем не платят. Никому не платят. Только звездам. Звездам, у которых график, которым некогда, которым все это не надо, а пригласить на программу (любую!) всем очень хочется.

После комментария Шукшиной о гонораре ей активно стали писать поклонники, которые полностью согласны с ее позицией – шоу Малахова и подобные ему, следует полностью запретить на телевидении. Мол, хватит вытаскивать грязное белье знаменитостей на всеобщее обозрение.

- Поступок Марии Шукшиной заслуживает уважения. Давно уже на центральном телевидении забыли о нравственности и духовности и просто тупо заколачивают бабло, именно так хочется сказать об их «работе». Единственная надежда на то, что они просто алчные сволочи, хуже если они сознательно превращают общество в деградирующую массу, учитывая, что у них для этого есть самый мощный инструмент - прайм на центральном телевидении, - пишут поклонники Шукшиной.

Некий Андрей Сибирский выступил с инициативой создать петицию против шоу Андрея Малахова. Он разместил ее на сайте change.org.

Пост про петициюФото: Скриншот сайта

- Подписав петицию, созданную моими подписчиками и предложенную мне и всем неравнодушным, о законодательном запрете телеканалам обсуждения тем, порочащих честь и достоинство граждан, и получив огромный общественный резонанс, я обещаю вам, что не буду останавливаться на достигнутом! – говорит сама Мария Шукшина. – Спасибо ВСЕМ, кто поддерживает меня и моих подписчиков в этом благом начинании.

На данный момент призыв подписали почти 2,5 тысячи человек.

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