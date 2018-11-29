Китайцы заявляют, что Сибирь – их территория

На сайте change.org создали очередную петицию против китайцев, а СМИ заполонили публикации о готовящемся захвате Сибири Китаем. Правда отмечается, что захват этот будет достаточно мирным для СФО. Алтайские эксперты объяснили, почему сибиряки боятся Китая еще со времен СССР.

Что подняло новую волну антикитайских настроений

В свое время толчком для развития антикитайских настроений послужила информация в Сети и СМИ о рубке китайскими рабочими алтайских и других сибирских лесов. Дальше – больше, на глаза российских общественников и журналистов все чаще стали попадаться китайские публикации, где они практически открыто заявляют о том, что территория Алтая на самом деле принадлежит им. Много шума наделала публикация China Daily в Твиттере. В ней китайский автор предлагал полюбоваться красотами китайского Алтая. Со стороны российских граждан последовала практически однозначная реакция – люди, мягко говоря, возмущались китайской наглостью. Между тем, некоторые комментаторы все-таки заметили, что Алтай – понятие широкое. Свой Алтай есть не только в Российской Федерации, но и на территориях Казахстана, Монголии и собственно Китая.

Масла в огонь подлила публикация с китайского сайта «Цзиньжи Тоутяо». В ней китайский автор удивляется возмущениям сибиряков, которые собирают подписи под петицией против вырубки лесов жителями Поднебесной, заявляя, что Сибирь исторически принадлежит Китаю.

Скриншот с сайта www.toutiao.com

Ну и одно из самых последних заявлений китайцев опубликовал «Московский комсомолец». Издание цитирует китайский портал Fenghuang wang, где один из авторов сетует на то, что полуторамиллиардное население КНР вынуждено ютиться у себя в стране в то время, когда рядом такое раздолье в Сибири. И даже приводит цифры: на 1 кв км у нас в СФО проживает всего 1 человек.

- Это уже не просто малонаселенная территория, она буквально необитаемая, – цитирует МК китайского автора.

Эти рассуждения сибиряки восприняли как вызов, массово тиражируя в Сети публикацию и вызывая новую волну негодования у земляков. Появились и свежие петиции против засилия китайцев в Сибири. Например, омичи 27 ноября опубликовали на сайте change.org петицию с видео, на котором снято строительство городка для 3500 китайских рабочих.

Алтай действительно принадлежал Китаю

На самом деле китайская фобия для жителей Алтайского края возникла далеко не сейчас. Истоки ее начинаются еще со времен Джунгарского ханства. Как рассказал «КП» Олег Боронин, кандидат исторических наук, бывший доцент кафедры востоковедения АлтГУ, китайцы действительно считают часть Алтая, а также Новосибирской, Кемеровской, Омской областей и Восточного Казахстана своей утраченной территорией.

- Позиция Российской империи, СССР и современной России исходит из того, что Джунгарское ханство было суверенным, самостоятельным государством. КНР же считает, что это государство входило в состав Большого Китая, поэтому нашу землю они относят к своей утраченной территории. На академическом уровне для них это константа. Да и не только на академическом уровне, покойный Дэн Сяопин с Михаилом Горбачевым говорил о том, что хотя Китай и идет на мирное разграничение территорий, но Россия должна помнить об этом. В Китае об Алтае говорят примерно, как мы об Аляске, - сказал он.

Китайская фобия была, есть и будет

По словам историка Евгения Платунова, антикитайские настроения периодически обостряются в нашей стране. Одно из самых сильных было в 1929 году, на Алтае тогда фактически началась антикитайская шпиономания. Произошло это из-за конфликта на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). В то время КВЖД была совместным предприятием обеих государств. Китай захватил контроль над ней, однако советские войска разгромили противника. После этого началась волна арестов китайцев на нашей территории, а на каждого китайца у нас смотрели с подозрительностью.

Историк при этом отмечает, что китайская фобия есть не только в Сибири или даже на территории всей РФ, это общемировая тенденция. И на самом деле небезосновательная. Например, 7 лет назад китайцы пытались договориться с правительством Исландии о продаже части их территории. Однако народ восстал против этого и тему замяли.

- Если бы не было представителей местных властей, которые вступают в коррупционные схемы с китайцами, то не было бы и такой откровенной наглости со стороны китайцев. Все регулируется законодательно. Инвестиции – это хорошо, но когда граждане вдруг перестают быть хозяевами на собственной земле, это неправильно, - сказал Евгений Платунов.

Китай Алтаю не угроза

Между тем, оба эксперта сходятся во мнении, что в настоящее время бояться китайской экспансии на Алтае не стоит.

- С 20-30-х годов численность китайцев на Алтае ненамного увеличилась. Мы не так уж им интересны. Есть регионы более богатые лесом и другими природными ресурсами, а также более транспортно доступные китайцам, чем Алтай, - сказал Евгений Платунов.

По мнению Олега Боронина, который ссылается также на мнение крупнейших востоковедов, китайцев больше интересуют южные территории, чем северные. В поле их зрения такие государства, как Вьетнам и Индонезия. А вот чего нам действительно стоит опасаться, это китайских рабочих на нашей земле.

- Жить они здесь не хотят, они хотят использовать нашу землю. А как они используют наши ресурсы известно всем – выжимают все, что можно выжать из почвы, леса. В этом главная опасность, - сказал эксперт.

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Почему китайцы считают алтайский лес своим

Уже не первый год на Алтае муссируется тема о том, что у нас в регионе китайцы активно рубят лес и вывозят в свою страну. Несмотря на десятки петиций против вырубки иноземцами нашего зеленого золота, а также сотни публикаций в Сети, документального подтверждения эта тема пока так и не нашла (подробнее)