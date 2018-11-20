Лисицы выходят к людям: стоит ли их опасаться

Дикие лисицы вновь стали выходить к людям. Эта проблема с приближением холодов поднимается в СМИ и социальных сетях уже второй год подряд. На сей раз о ней заявил депутат АКЗС Владислав Вакаев на своей странице в Фейсбуке. К законотворцу обратились жители Чарышского района.

- Лисы все чаще совершают набеги на приусадебные хозяйства чарышцев, воруют домашнюю птицу. Самое неприятное, что среди них встречаются животные, больные бешенством, - написал депутат.

Врио замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк заверил, что чрезвычайных ситуаций, связанных с лисицами, в настоящее время на территории региона на самом деле нет.

- Если бы бешенство действительно было, уже бы ввели режим ЧС, - сказал он.

По словам Катернюка, министерство ведет постоянный мониторинг случаев бешенства. А то, что лисы сейчас особенно активны и часто выходят к людям, вовсе не говорит о том, что животные больны. Это связано с сезонной активностью лис и их охотничьим инстинктом. Животные в преддверии зимнего сезона пытаются пополнить энергетический баланс по максимуму и поэтому готовы идти на определенный риск.

- Если вы проедете сейчас ночью по федеральным трассам, вы очень много лис увидите. Это инстинкт, они набирают сил на предстоящую зиму. Лисы выходят на свет вслед за мышами и зайцами. Им так удобнее охотиться. Это не значит, что это все бешеные животные, - пояснил врио замминистра природных ресурсов.

Кстати

В прошлом году выявляли случаи заболевания бешенством у дикой лисицы в Первомайском районе Алтайского края.

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