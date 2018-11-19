2018-11-19T08:32:19+03:00
Общество

Как Дед Мороз отметил день рождения в Барнауле

Гости катались на маламутах, кидали валенки и вручали подарки [фото]
Олег УКЛАДОВСАПОЖКОВА Александра
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Поздравлять алтайского Деда Мороза собрались сотни горожан с детьми.Поздравлять алтайского Деда Мороза собрались сотни горожан с детьми.Фото: Олег УКЛАДОВ

Любимый всеми сказочный дедушка 18 ноября отметил день рождения. Правда, сколько лет исполнилось Морозу, так и остается загадкой.

Празднества прошли по всей стране. В Барнауле они развернулись на пешеходной улице Мало-Тобольская. Поздравлять алтайского Деда Мороза собрались сотни горожан с детьми. И, конечно же, Снегурочка.

Гости пели и плясали, водили хороводы, фотографировались, катались на маламутах, участвовали в квестах и конкурсах (например, кидали валенки – кто дальше) и получали за это подарки. Не остался без презентов и сам именинник.

- Ребятня буквально терзала Деда Мороза на части. Всем хотелось с ним сфотографироваться, поговорить, вручить подарок, - рассказывает фотокорреспондент «КП» Олег Укладов.

Самым же главным подарком, который очень порадовал дедушку, стал кафтан, расписанный художниками по мотивам детских рисунков.

Но виновник торжества не только принимал поздравления. Пришлось и потрудиться. Волшебнику предложили испытать себя в кузнечном деле - выковать монетку. Получилось это не сразу, а с пятой попытки. Дед уморился – ковать деньги все-таки не его задача.

Кстати

18 ноября в барнаульском торгово-развлекательном центре «Праздничный» открылась Алтайская резиденция Деда Мороза. Она работает на втором этаже. Ежедневно по 10 января там будут проводить экскурсии, показывать новогодние представления. Время посещения резиденции: 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30.

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12 ноября утром Деды Морозы стали свидетелями очень интересного и редкого явления – гало (светящееся кольцо вокруг источника света). Обычно оно появляется вокруг Солнца или Луны, вследствие образования ледяных кристаллов. Очень завораживающее зрелище (подробнее)

Фото: Олег УКЛАДОВ Как Дед Мороз отметил день рождения в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ Как Дед Мороз отметил день рождения в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ Как Дед Мороз отметил день рождения в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ Как Дед Мороз отметил день рождения в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ Как Дед Мороз отметил день рождения в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ Как Дед Мороз отметил день рождения в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ Как Дед Мороз отметил день рождения в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ Как Дед Мороз отметил день рождения в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ Как Дед Мороз отметил день рождения в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ Как Дед Мороз отметил день рождения в Барнауле

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