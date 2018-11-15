Алтайскому бизнесмену Евгению Рыжаку суд назначил 20 млн рублей штрафа

Одного из руководителей предприятия ЗАО «Алтайкровля» Евгения Рыжака осудили и назначили ему штраф в 20 миллионов рублей.

Напомним, в мае этого года Евгения Рыжака арестовали и предъявили обвинение в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ. Проще говоря – он предложил должностному лицу (приставу-исполнителю) взятку.

Долги растут

Проблемы на самом предприятии начались много лет назад. Когда совсем стало худо, то начались сокращения, а руководство в попытке найти деньги хотя бы на выплату долгов по зарплате было вынуждено брать в банках многомиллионные кредиты на подставных лиц.

В этом году вовсе зашел разговор о банкротстве. Как рассказали «Комсомольской правде» - Барнаул» сотрудники компании, руководство минувшим летом заставило всех в «добровольном» порядке написать заявление об увольнении. После этого их трудоустроили в подставную фирму ООО «Экодомстрой». Естественно, никаких компенсаций, в том числе за накопленные неотгуленные отпуска никто не получил.

Отчасти это позволило немного снизить расходы предприятия, но не значительно. По налогам недостача составила около 95 миллионов рублей. Это привело к тому, что на имущество «Алтайкровли» наложили арест и возбудили исполнительное производство.

Был один вариант – продать трансформаторную подстанцию, расположенную в городе Новоалтайске. Ее стоимость оценивалась в 190 миллионов рублей. Это позволило бы расквитаться по долгам и встать прочно на ноги. Но ранее из-за долгов был введен запрет на любые регистрационные действия с этим объектом. В мае Евгений Рыжак предложил приставу взятку в 300 тысяч рублей, чтобы она сняла запрет.

- Пристав обратилась в правоохранительные органы и бизнесмена задержали сотрудники отдела экономической безопасности УМВД России по городу Барнаулу, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ.

Семь лет «строгача»

19 мая против Рыжака завели уголовное дело. Сам Евгений Николаевич не отрицал того, что предлагал приставу деньги, однако настаивал на том, что делал это в интересах предприятия – хотел побыстрее разобраться во всех проблемах, раздать долги и в целом сохранить «Алтайкровлю».

В минувший понедельник, 13 ноября, состоялось очередное судебное заседание, на котором обвиняемому дали последнее слово. Он опять же подтвердил факт попытки передачи денег, но с оговоркой:

- Я сделал это лишь для того, чтобы сотни людей не остались без работы, - заявил Рыжак.

Окончательное решение суд вынес сегодня утром. Несмотря на то, что государственный обвинитель предложила отнести данное деяние к разряду особо тяжких преступлений и назначить Рыжаку семь лет колонии строгого режима, а также заплатить штраф в шесть миллионов рублей, вердикт был иным. Бизнесмена приговорили к штрафу в 20 миллионов рублей и оставили на свободе.

Помимо этого был снят арест с имущества бизнесмена: со всех счетов, автомобиля, спецтехники и земельного участка в Тальменке. Тем не менее, предприниматель, скорее всего, будет обжаловать решение суда.