Почему медведи на Алтае вместо спячки гуляют по селам

Медведи на Алтае уже давно должны лечь в спячку, но не тут-то было! Звери до сих пор разгуливают по тайге и, что самое страшное, заглядывают к людям на огонек. Косолапых видят в селах Чарышского и Заринского районов, появляются они и в селах Республики Алтай.

Нет кедра – есть медведь в селах

Как рассказал териолог Алтайского заповедника Юрий Калинкин, медведи стали выходить к людям из-за приближающейся спячки и голода. В села Турочакского района Республики Алтай некоторые забредали по дороге в берлоги – поживились и пошли. Особо тощие оставались дольше, чтобы жир нагулять на зиму.

В этом году таких тощих медведей стало больше обычного из-за неурожая кедрового ореха. Да еще люди помогли. Лесорубы бездумно истребляют кедрач вокруг, а для косолапого кедровый орех – главный источник энергии, на одних корешках и ягодах особо не разжиреешь.

- Кормовая база снижается у медведей из-за рубки леса, – говорит Юрий Калинкин. - Рубят лес не в высокогорье, а по низу, чтобы увозить легче было. Как раз здесь орех и был в этом году. Медведи спустились с высокогорья в надежде на него, а ореха здесь мало совсем. Вот они и пошли к людям яблоки с садов подъедать, - сказал Юрий Калинкин.

Медвежий шведский стол

В Алтайском крае один из самых проблемных районов, где любят погулять медведи – Чарышский. Медведи всегда здесь жили рядом с людьми, а в этом голодном для них году стали проказничать чаще: то скотину задерут, то ульи разорят. Провоцируют зверей на эти «нехорошие» поступки сами сельчане, которые экономят на средствах защиты от косолапых, считает Максим Катернюк, врио министра природных ресурсов и экологии Алтайского края. Для медведя свободно пасущееся стадо – что шведский стол в турецком отеле. Ему не объяснишь, что вся эта вкуснятина принадлежит другому.

- В Чарышском районе 80% домашнего скота пасется без пастуха в охотничьих угодьях. Несколько лет назад был случай в Курьинском районе, нам с претензией позвонил фермер и сообщил, что у него гибнет поголовье французских быков из-за медведей. Мы оперативно приехали и увидели, что пастуха у него нет. Отел (как раз был такой период у коров) происходит в ущелье. Представляете, как это выглядит? Это и кровь, и неподвижные телята, вокруг вороны кружат… Но ведь элементарные какие-то правила соблюдать нужно? А потом они на медведей жалуются! – удивляется врио министра.

С пчелами – история аналогичная. По словам Максима Катернюка, пчелиные улья разоряют в основном медвежата, которые из любопытства и желания полакомиться сладким готовы пойти на встречу с людьми.

- Да, медведь такой! – не отрицает врио Минприроды. – Но против медведя есть очень эффективная защита – электропастухи (иными словами – электроизгородь, проволочное ограждение, на которое подаются импульсы высокого напряжения, - прим. автора). Кто-то их ставит, а кто-то принципиально отказывается. В итоге, кто здесь виноват? Опять медведь?

Свалки – еще один способ легкой наживы для медведя. И стоит ли объяснять, что их устраивают сами люди?

- Был случай в Солтонском районе. Местные жители устроили за мостом свалку, и на нее прибился медвежонок, отбившийся от мамки. Он понял, что здесь всегда есть еда, ему комфортно и никаких усилий, чтобы добыть пищу прилагать не нужно. Проблема началась, когда он вырос на этих кормах и стал крупным мальчиком. Стрелять его не стали, отогнали в тайгу, где он благополучно залег в спячку. Но в этом ведь тоже были виноваты люди, - сказал Максим Катернюк.

«Сколько еще можно отстреливать»?

Вместе с тем в сети появляются возмущенные посты о том, что власть в этой ситуации бездействует и необходимого отстрела животных нет. Депутат АКЗС Владислав Вакаев, к которому обратились жители Чарышского, написал на своей странице в Фейсбуке:

- Сами жители связывают эти проблемы с изменениями в системе пользования местными охотугодьями. Их взял в аренду крупный московский предприниматель, который резко повысил стоимость лицензий. Они стали просто недоступны для местных жителей. Как следствие – сокращение масштабов охоты и наступление дикой фауны на дома жителей.

А вот у Максима Катернюка иное мнение. Он считает, что жалуются на медведей не те, кто их боится, а те, кто хочет пострелять в них, но «по какой-то причине не может» (видимо, или денег не хватает, или браконьерствовать не дают, - прим. автора).

- Охотпользователь пришел в Чарышский район уже давно, около 10 лет назад. У него одно из передовых хозяйств в Сибирском федеральном округе и очень сильная охрана, в год они задерживают с десяток браконьеров, - сказал врио министра.

По его словам, чтобы снизить негативный фактор в Чарышском, в текущем году региональное Минприроды выпустило приказ о регулировании численности медведей, отстреляв на территории района 19 животных.

- Ну сколько еще можно отстреливать? – удивляется Максим Катернюк.

Кстати

В следующем году медведей будет меньше. О такой вероятности рассказал Юрий Калинкин. Часть погибнет в берлогах из-за недостатка энергии, а другие просто не родятся – эмбрионы из-за недостатка питательных веществ рассосутся в утробе матери.

Факт

В лесах Алтайского края живет более 1000 медведей. Этого числа недостаточно, считает Минприроды РФ. Федеральный центр рекомендует краевому министерству природы увеличить цифру.

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