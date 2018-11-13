На Алтае медведи разоряют пасеки, лисы воруют кур

СЕГОДНЯ 07:23 2018-11-13T07:23:44+03:00

В Горном Алтае медведь устроил погром в доме и поцарапал хозяйку. Фото издания "Чуйские зори"

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Жители Чарышского района жалуются на нашествие диких животных и бездействие местных властей в решении этой проблемы. Пост об этом в Фейсбуке написал депутат Владислав Вакаев:

- Пчеловоды урочища Табунки сообщают, что в сентябре появился медведь, который разоряет пасеки – он уничтожил несколько пчелосемей. Потом животное перебралось поближе к селу – его видели неподалеку от жилых домов.

А несколько дней назад медведица с медвежонком «погостили» в сарае у жителя села Чарышское, дом которого находится неподалеку от школы. В селе Сентелек зверь напал на крупный рогатый скот.

- Медведи выглядят худыми и, похоже, не собираются залегать в зимнюю спячку. Это значит, что есть риск появления шатунов. А этой уже серьезно. Но даже если они и залягут в спячку, то пасеки и скот окажутся под угрозой весной, - пишет Владислав Вакаев.

Активизировались и лисы. Они воруют домашнюю птицу. Причем среди животных встречаются больные бешенством.

Власть на жалобы селян, по их словам, не реагирует: «никого ведь не съели». Сами жители связывают проблемы с изменениями в системе пользования местными охотугодьями.

- Их взял в аренду московский предприниматель, который резко повысил стоимость лицензий, и они стали недоступны для людей. В итоге – сокращение масштабов охоты и наступление животных. Им не хватает корма, и они идут к людям, - написал Вакаев.

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