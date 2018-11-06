В Горном Алтае медведь устроил погром в доме и поцарапал хозяйку

6 Нояб. 12:54 2018-11-07T08:04:30+03:00

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В селе Аргут Республики Алтай побушевал медведь - разнес мебель в доме и убежал. После этого на него устроили засаду.

- Это был старый и голодный зверь, - рассказал «Комсомолке» Денис Маликов, заместитель директора по науке национального парка Сайлюгемский.

По его словам, косолапый обнаружил в домике на животноводческой стоянке мешок муки, мешок сахара и повадился туда ходить. Сладкая жизнь Михалыча закончилась, когда на стоянке появились хозяева.

Фото издания "Чуйские зори"

- В испуге незваный таежный гость поранил хозяйку (к счастью, царапина не серьезная), покрушил мебель и ретировался, - рассказывает ученый.

Инспекторы комитета по охране животного мира Кош-Агачского района предположили, что хищник вернется к лакомству и устроили ему засаду. Так оно и случилось. Вернувшегося гостя пришлось застрелить.

- Давно известно, что при неурожае ягод или орехов в тайге - жди нашествия медведей,- объясняет Денис Маликов. - В этом году как раз такая ситуация. Несколько лет подряд кедр хорошо плодоносил, в этом году ореха фактически не было. А ведь на кедровых шишках вся тайга живет.

Фото издания "Чуйские зори"

В заповеднике Яйлю на Телецком озере специалисты тоже были встревожены незваными визитами медведей. Как и несколько лет назад, косолапые в этом году приходили за лакомством в яблочные сады.

- Коллеги рассказывают, что пока никого не стреляли, мишек просто отпугивают, - рассказал Денис Маликов.

Кроме этого, известны случаи, когда в Горном Алтае оголодавший мишка утащил в лес бычка, а другой косолапый покачал и разворотил автомобиль.

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