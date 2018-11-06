В Горном Алтае медведь устроил погром в доме и поцарапал хозяйку
В селе Аргут Республики Алтай побушевал медведь - разнес мебель в доме и убежал. После этого на него устроили засаду.
- Это был старый и голодный зверь, - рассказал «Комсомолке» Денис Маликов, заместитель директора по науке национального парка Сайлюгемский.
По его словам, косолапый обнаружил в домике на животноводческой стоянке мешок муки, мешок сахара и повадился туда ходить. Сладкая жизнь Михалыча закончилась, когда на стоянке появились хозяева.
Фото издания "Чуйские зори"
- В испуге незваный таежный гость поранил хозяйку (к счастью, царапина не серьезная), покрушил мебель и ретировался, - рассказывает ученый.
Инспекторы комитета по охране животного мира Кош-Агачского района предположили, что хищник вернется к лакомству и устроили ему засаду. Так оно и случилось. Вернувшегося гостя пришлось застрелить.
- Давно известно, что при неурожае ягод или орехов в тайге - жди нашествия медведей,- объясняет Денис Маликов. - В этом году как раз такая ситуация. Несколько лет подряд кедр хорошо плодоносил, в этом году ореха фактически не было. А ведь на кедровых шишках вся тайга живет.
Фото издания "Чуйские зори"
В заповеднике Яйлю на Телецком озере специалисты тоже были встревожены незваными визитами медведей. Как и несколько лет назад, косолапые в этом году приходили за лакомством в яблочные сады.
- Коллеги рассказывают, что пока никого не стреляли, мишек просто отпугивают, - рассказал Денис Маликов.
Кроме этого, известны случаи, когда в Горном Алтае оголодавший мишка утащил в лес бычка, а другой косолапый покачал и разворотил автомобиль.
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