2018-10-25T09:14:26+03:00
Дом. Семья

Лебедь Жора «пожаловался» директору барнаульского зоопарка

Ролик опубликовали сотрудники «Лесной сказки»
Анна СЕМИНА
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Лебедь ЖораЛебедь ЖораФото: скриншот видео
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Лебедь Жора «пожаловался» директору барнаульского зоопарка Сергею Писареву на все свои печали.

Забавное видео на своей странице в Instagram накануне выложил заместитель директора «Лесной сказки» Александр Чеботарев. На кадрах ролика видно, что лебедь Жора как будто жалуется или просто эмоционально что-то «рассказывает» Сергею Викторовичу. Вскоре между ними встает гусь Гоша и нахальным образом влезает в «разговор», начиная верещать на своем языке. Жоре это явно не по нраву и он спешит уйти. После этого Гоша начинает хватать директора зоопарка за штанины. За что получает выговор:

- Гоша, нельзя драться! Нельзя так делать! – говорит Сергей Викторович.

aleksandrr22rusaleksandrr22rus
Страсти накаляются
280 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

Кстати, некоторые из посетителей зоопарка предположили, что таким образом Гоша пытался не влезть в разговор, а защищал своего друга Жору.

- Гоша- телохранитель Жоры, - пишут в комментариях к публикации.

Это уже не первый подобный ролик. Жора в отличие от других своих друзей по вольеру, очень коммуникабельный и всегда радуется, когда к нему заходят сотрудники зоопарка.

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