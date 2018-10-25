Лебедь Жора «пожаловался» директору барнаульского зоопарка
Лебедь Жора «пожаловался» директору барнаульского зоопарка Сергею Писареву на все свои печали.
Забавное видео на своей странице в Instagram накануне выложил заместитель директора «Лесной сказки» Александр Чеботарев. На кадрах ролика видно, что лебедь Жора как будто жалуется или просто эмоционально что-то «рассказывает» Сергею Викторовичу. Вскоре между ними встает гусь Гоша и нахальным образом влезает в «разговор», начиная верещать на своем языке. Жоре это явно не по нраву и он спешит уйти. После этого Гоша начинает хватать директора зоопарка за штанины. За что получает выговор:
- Гоша, нельзя драться! Нельзя так делать! – говорит Сергей Викторович.
Кстати, некоторые из посетителей зоопарка предположили, что таким образом Гоша пытался не влезть в разговор, а защищал своего друга Жору.
- Гоша- телохранитель Жоры, - пишут в комментариях к публикации.
Это уже не первый подобный ролик. Жора в отличие от других своих друзей по вольеру, очень коммуникабельный и всегда радуется, когда к нему заходят сотрудники зоопарка.