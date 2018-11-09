2018-11-09T12:19:17+03:00
Происшествия

Обварившийся кипятком при взрыве бойлера 10-летний мальчик пришел в сознание

Ребенок начал самостоятельно дышать, есть шанс, что он поправится
Иван ОЛЕКСЮК
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Дети находятся в ожоговом центреДети находятся в ожоговом центреФото: Олег УКЛАДОВ
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Ребенок из села Леньки Алтайского края, который сильно пострадал в результате взрыва котла отопления в частном доме, пришел в себя. Врачи продолжают бороться за жизнь этого 10-летнего мальчика и его пятилетнего брата, который также обварился кипятком. Напомним, трагедия произошла в начале ноября. Бойлер был вмонтирован в стену. Когда произошел взрыв, малыши смотрели мультики.

- Они сидели на диване, муж был в бане, я управлялась по хозяйству. Я ничего не знала, пока старший сын не выбежал со слезами из дома. Сразу вызвали скорую, мальчишек сначала отвезли в районную больницу, - рассказала мама мальчиков Анастасия Барышникова.

Состояние тяжелое...

Врачи диагностировали у пятилетнего мальчика ожоги 40 процентов тела, больше всего пострадал десятилетний ребенок – у него обожгло почти 90 процентов кожи. Из районной больницы детей отправили в краевой ожоговый центр. Наиболее пострадавшего мальчика доставили вертолетом, а его брата – машиной.

Как рассказали в пресс-службе краевого Минздрава, заведующий ожоговым отделением лично летал на место происшествия, чтобы осмотреть детей и на месте принять решение о переводе в краевой центр. Сейчас дети находятся в реанимации. Их состояние тяжелое, речи о переводе в другое отделение пока не идет.

В селе трагедия никого не оставила равнодушным. В школе, где учился старший мальчик, начали сбор денег для родителей.

- Пока врач говорит, что не нужно денег, они понадобятся потом, когда мальчики пойдут на поправку. Нужно будет покупать лекарства, - рассказала Анастасия Барышникова.

Врачи не дают прогнозов по выздоровлению детей, но их состояние стабилизировалось.

«Котел никто не чистил»

В одном из сообществ в социальных сетях появилась информация от односельчанки. Женщина утверждает, что ЧП произошло по вине родителей.

- Говорят, родители на тот момент выпивали вне дома. Котел взорвался из-за того, что его никто не чистил. Как эту семью не лишили родительских прав раньше, не понятно. По слухам, мальчик, у которого 90% ожогов, до этого то ли выпил, то ли умылся уксусом, думали, ослепнет. Надеюсь, эту семью хоть сейчас заметят органы опеки, - написала в сообществе «Барнаул 22» Ирина Иванова.

Как рассказали корреспонденту «КП» в школе, где учился мальчик, семья характеризуется как благополучная – отец работает на животноводческом хозяйстве, мать в декретном отпуске.

В правоохранительных органах также сообщили, что семья на учете не состоит. Сейчас проверку по факту ЧП проводит полиция.

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