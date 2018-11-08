2018-11-08T12:41:44+03:00
Происшествия

На Алтае спасают детей, которые обожглись кипятком из бойлера

САПОЖКОВА Александра
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ЧП произошло в алтайском селе Благовещенка - два малолетних ребенка получили сильные ожоги из-за неполадок с бойлером.

Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края, пятилетний мальчик получил ожоги 40 процентов тела, а десятилетний ребенок - 90 процентов тела. В каком состоянии пострадавшие находятся сейчас, в Минздраве не уточнили.

Отмечается, что сначала детей госпитализировали в местную благовещенскую больницу, а потом доставили в барнаульский ожоговый центр больницы №3 с помощью вертолета санавиации и наземного транспорта.

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