2018-11-07T08:04:30+03:00
Общество

На Алтае может повториться «день жестянщика»

Водителям следует быть крайне внимательными на дорогах
САПОЖКОВА Александра
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ДТП на АлтаеДТП на АлтаеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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На Алтае продолжается период непогоды. Снег и метель сегодня, 4 ноября, наблюдаются только в некоторых районах региона, но ветер, гололед и снежная каша на дорогах – практически повсеместно. Такая же погода будет и 5 ноября.

Читайте: Прогноз погоды на 5 ноября в Алтайском крае

Сотрудники ГИББД И МЧС по-прежнему советуют водителям быть крайне внимательными, чтобы не повторился «день жестянщика», как 3 ноября.

- Следует избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и увеличения скорости. Особо осторожными следует быть при проезде перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и дворов, - рекомендуют в ГИБДД краевого центра.

Вообще в период неблагоприятной погоды лучше воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного. Также не стоит рисковать и отправляться в поездки на дальние расстояния. Напомним, что накануне на трассе в массовое месиво попали 26 машин. А одиночных аварий, в том числе и в Барнауле, было не сосчитать.

- Пока ехала по проспекту Ленина, насчитала штук пять авто на аварийках, среди них два автобуса. Сама чуть пару раз в ДТП не попала! – рассказывает автомобилистка Татьяна.

Если вы все же отправились за пределы населённого пункта, то проверьте состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки, наличие пожаротушителя, необходимых аварийно-спасательных средств - топора и троса, а также средств связи, рекомендуют в ГУ МЧС.

Повышенная осторожность требуется и от пешеходов, так как на скользкой дороге тормозной путь транспорта удлиняется, и машина не может резко остановиться.

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«День жестянщика»: 26 машин столкнулись на Чуйском тракте под Барнаулом

Массовое ДТП произошло в субботу, 3 ноября, на 211-м км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» перед поворотом на Бийск со стороны Барнаула. Его участниками, по меньшей мере, стали 26 автомобилей (подробнее)

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