На Алтае может повториться «день жестянщика»

4 Нояб. 09:11 2018-11-07T08:04:30+03:00

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На Алтае продолжается период непогоды. Снег и метель сегодня, 4 ноября, наблюдаются только в некоторых районах региона, но ветер, гололед и снежная каша на дорогах – практически повсеместно. Такая же погода будет и 5 ноября.

Читайте: Прогноз погоды на 5 ноября в Алтайском крае

Сотрудники ГИББД И МЧС по-прежнему советуют водителям быть крайне внимательными, чтобы не повторился «день жестянщика», как 3 ноября.

- Следует избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и увеличения скорости. Особо осторожными следует быть при проезде перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и дворов, - рекомендуют в ГИБДД краевого центра.

Вообще в период неблагоприятной погоды лучше воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного. Также не стоит рисковать и отправляться в поездки на дальние расстояния. Напомним, что накануне на трассе в массовое месиво попали 26 машин. А одиночных аварий, в том числе и в Барнауле, было не сосчитать.

- Пока ехала по проспекту Ленина, насчитала штук пять авто на аварийках, среди них два автобуса. Сама чуть пару раз в ДТП не попала! – рассказывает автомобилистка Татьяна.

Если вы все же отправились за пределы населённого пункта, то проверьте состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки, наличие пожаротушителя, необходимых аварийно-спасательных средств - топора и троса, а также средств связи, рекомендуют в ГУ МЧС.

Повышенная осторожность требуется и от пешеходов, так как на скользкой дороге тормозной путь транспорта удлиняется, и машина не может резко остановиться.

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