Пьяный капитан полиции врезался в здание бийского ТЦ на BMW X5

3 Нояб. 12:50 2018-11-07T08:04:30+03:00

Он попытался скрыться с места ДТП, но его задержал наряд ДПС

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BMW X5 протаранил витрину торгового центра «Корзинка» в Бийске. За рулем находился начальник ОИАЗ МУ МВД «Бийское» капитан полиции Юрий Шевченко. Информация о ДТП появилась в паблике «Инцидент Барнаул».

Авария произошла в пятницу, 2 ноября, в 23:10 на пересечении улиц Гастелло и Шадрина. По кадрам видно, как дорогая иномарка врезается в витрину магазина, снося все на своем пути. Затем автомобиль выехал из магазина, и что произошло дальше, уже не видно. Однако очевидцы сообщили, что автомобиль поспешно скрылся. По их словам, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Позже его задержал наряд ДПС.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Сильные повреждения получил сам магазин.

В Бийске BMW X6 влетел в магазин (Barnaul22).Мой Бийск

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В группе также опубликовали сводку ДТП. Из нее следует, что за рулем находился начальник ОИАЗ МУ МВД «Бийское» капитан полиции Юрий Шевченко. Он был в нетрезвом состоянии, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Оформили Шевченко по статьям «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» и «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В ГУ МВД по Алтайскому краю «КП» сообщили, что по данному происшествию назначена служебная проверка. Сам сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, что недавно в краевой столице произошло резонансное ДТП, участником которого также стал BMW. На скорости выше 100 км в час «гонщик» на дорогой иномарке врезался в Renault, в котором находились пятеро человек – трое взрослых и двое детей. В итоге 33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. 5-летняя дочка водителя Renault Сергея Федько скончалась на месте. Сергей и муж погибшей женщины Евгений до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии.