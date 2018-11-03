Куда сходить на «Ночь искусств 2018» в Барнауле

3 Нояб. 05:00 2018-11-04T09:20:35+03:00

Музеи предлагают мастер-классы, где можно свалять чехол для сотового телефона и сделать своим руками «ловец снов» и тряпичную куклу Фото: Олег УКЛАДОВ

Музеи предлагают мастер-классы, где можно свалять чехол для телефона и сделать «ловец снов»

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Алтайский край присоединился к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». В субботу, 3 ноября 2018 года, в трех якорных музеях пройдут интересные мастер-классы, на которых можно свалять чехол для сотового телефона и сделать своим руками «ловец снов» и тряпичную куклу.

Государственный художественный музей Алтайского края (улица Максима Горького, 16)

14.00-17.00 – блиц-портрет от студентов Новоалтайского художественного училища;

14.00 – квест-экскурсия «Тайны старинных картин»;

15.00 – мастер-класс по валянию из шерсти чехла для телефона «Волшебный войлок»;

16.00 – квест-экскурсия «Тайны старинных картин»;

18.00 – тематическая экскурсия по купеческому особняку «Проклятый особняк»;

18.00 – мастер-класс по освоению народных танцев «Кадриль», «Четвёра», «Краковяк» и др. «Вечерний перепляс».

Стоимость билета: общий – 120 рублей, льготный (студенты, школьники, пенсионеры) – 60 рублей, социальный (инвалиды, многодетные) – 30 рублей. Стоимость материалов для мастер-класса по валянию – 120 рублей.

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (улица Льва Толстого, 2)

14.00-15.00 – мастер-класс «Фуросики – удивительные узелки: Упаковка подарков в японском стиле»;

14.00-16.00 – благотворительная фотосессия в пользу бездомных животных «Наши верные друзья – собаки»;

15.00-16.00 – мастер-класс «Искусство 1000 форм: Оригами» из цикла «Сказочные превращения бумажного листа»;

16.00-17.00 – музейный праздник с чаепитием «Русский самовар»;

16.00-17.00 – мастер-класс по изготовлению русской народной обрядовой куклы «Крупеничка»;

17.00-18.00 – мастер-класс «Плетеный оберег «Ловец снов»;

17.00-18.00 – экскурсия «Золотая давность Барнаула»;

18.00 -19.00 – мастер-класс «Красна птица опереньем. Нитяная птичка».

Стоимость билета: общий – 25 рублей. Каждая программа оплачивается отдельно.

Алтайский государственный краеведческий музей (улица Ползунова, 46)

15.00-17.00 – познавательно-развлекательная игра по истории и культуре Алтая и Барнаула «#УзнайАлтай»;

17.00-18.00 – квест по залам музея «Затерянное послание»;

19.00 – экскурсия «Древний Алтай»;

18.00, 19.00 – экскурсия «От Чудских копей до Сибирских Афин»;

19.00 – интерактивное путешествие в загадочный мир гадания по книгам «Библиомантия»;

13.00-15.00 – мастер-класс по изготовлению «Овечки Долли» из ватных палочек и символа года в технике оригами;

13.00-15.00 – мастер-класс по изготовлению закладки для книг в технике оригами;

13.00-20.00 – мастер-класс по изготовлению украшений своими руками «Хенд мейд»;

15.00-16.00 – мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Подорожница»;

15.00-18.00 – знакомство с цветочным гороскопом на 2019 год и мастер-класс по изготовлению розы из цветной бумаги «Царица цветов»;

16.00-18.00 – мастер класс по изготовлению слона в технике оригами «Это что за великан держит в хоботе фонтан?»

Стоимость билета: общий – 70 рублей, льготный (студенты, школьники, пенсионеры, дети от 3-х до 6 лет, инвалиды) – 50 рублей. Билет действителен на все программы акции.

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