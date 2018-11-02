Как провести ноябрьские праздники-2018 в Барнауле

2 Нояб. 08:49 2018-11-04T09:22:48+03:00

В праздничные выходные с 3 по 5 ноября 2018 года горожан ждут экскурсии, мастер-классы, концерты и кино

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Жителей Алтайского края ждут три выходных дня – 3-5 ноября. «Комсомолка» подскажет вам, как выбраться из суеты и весело провести ноябрьские праздники-2018.

Мастер-классы

«Масляная живопись»

Художник Евгения Октябрь проведет мастер-класс по живописи. Можно с собой взять фото полюбившейся картины и нарисовать ее.

Когда: 3 и 4 ноября в 11:00 (необходима предварительная запись по телефону: +7 (3852) 22-61-02).

Стоимость: 1 200 рублей.

Где: арт-галерея «Бандероль» (улица Пролетарская, 139).

«Картина Хэллоуина»

Порисовать на тему Хэллоуина приглашает художник-любитель Маргарита Романовская.

Когда: 4 ноября в 15:00.

Стоимость: 300 рублей.

Где: выставочный зал музея «Город» (проспект Ленина, 111).

«Осенний подсвечник»

Подобно рисованию, создание руками интересных вещей помогает расслабиться и успокоиться. Всех желающих научат изготавливать из слоенного теста подсвечник в виде осеннего листика.

Когда: 4 ноября в 12:00 (предварительная запись по телефону: +7 (3852) 53-62-67).

Стоимость: 300 рублей.

Где: туристический центр «Горная аптека» (улица Ползунова, 42)

Выставка

«Комсомольцы - беспокойные сердца»

Желающие погрузиться в прошлое могут посетить выставку, которая посвящена 100-летию ВЛКСМ. Посетители увидят билеты и значки первых членов ВЛКСМ, комсомольские вымпелы и знамена, плакаты, фотографии со знаковых для Алтая комсомольских строек. Особым экспонатом является послание комсомольцев 1968 года комсомольцам 2018 года.

Когда: 3 и 4 ноября с 9:30 до 17:30.

Стоимость: бесплатно.

Где: Алтайский государственный краеведческий музей (улица Ползунова, 39).

Экскурсии

Барнаульский сереброплавильный завод

Экскурсия проходит по самым потаенным уголкам одного из первых промышленных предприятий на Алтае. Экскурсанты узнают об истории завода, увидят места, где стояли плавильные печи, удивительную вековую кирпичную кладку, шлак, содержащий серебро, и многое другое.

Когда: 3 ноября в 15:30 (предварительная запись по телефону: +7 (3852) 69-14-80).

Стоимость: 50 – детский, 100 рублей – взрослый.

Где: сбор у музея «Мир камня» (улица Ползунова, 39).

Питомник редких птиц

Это крупнейший в России центр по сохранению, реабилитации, разведению и возвращению в природные популяции редких видов хищных птиц. Численность пернатых в питомнике колеблется от 150 до 200 экземпляров. Больше всего здесь соколов-балобанов. В вольерах, оборудованных для птиц, утративших способность летать и добывать пищу, также живут сапсаны, беркуты, орлы и несколько разновидностей сов. В числе питомцев - перепел, снегирь, щегол и другие пернатые.

Когда: 4 ноября в 10:30 (предварительная запись по ссылке).

Стоимость: 75 рублей – детский, 150 – взрослый.

Где: сбор на остановке «Лесная» (поселок Южный).

Шоу

Александр Ревва и Михаил Галустян

Популярные российские юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян приедут в столицу Алтайского края с новым шоу «Смешной и ещё смешнее». Фирменный юмор дуэта не оставит равнодушным никого: смех и позитивное настроение гарантированы. Кстати, такое мероприятие – это отличный повод собраться с родными и друзьями, чтобы хорошо провести вечер и получить заряд положительных эмоций.

Когда: 5 ноября в 19:00.

Стоимость: 1 700 - 4 500 рублей.

Где: ДК Моторостроителей (улица Германа Титова, 50 а).

Спектакль

«Мой внук Вениамин»

Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. И вот однажды решается на важный шаг – отправляется в свой родной Бобруйск и привозит оттуда юную красавицу, наследницу «проверенной» семьи. Казалось бы, все складывается удачно, но сын Эсфири противится навязанному матерью браку, а привезенная невеста оказывается не совсем той, кем казалась. В ролях: Лия Ахеджакова, Александра Ислентьева, Надежда Лумпова, Глеб Пускепалис.

Когда: 5 ноября в 19:00.

Стоимость: 1 000 - 3 000 рублей.

Где: Театр драмы им. В.М.Шукшина (улица Молодежная, 15).

Кино

«Хранители Алтая»

Это документальный фильм о людях, сохраняющих природу, наследие и священные места. Съемки проходили в экспедиции по самым красивым местам Алтая, во время которой авторы фильма разговаривали о прошлом, настоящем и будущем с хранителями древних святилищ и старинных эпосов, заповедной природы и традиций староверов, культуры кочевников и знаний таежных охотников, скифских образов и тайных троп алтайских странников. Над фильмом работали режиссер и оператор Константин Серебряков и руководитель гильдии путешественников, член Русского географического общества Даниил Безденежных.

Когда: в прокате до 7 ноября, расписание сеансов на сайте сети «Киномир»

Стоимость: 250 рублей.

Где: «Киномир-Галактика» (Строителей, 117).