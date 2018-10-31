2018-11-01T10:24:47+03:00
Общество

Погода на ноябрьские праздники: «зеркальные» трассы и снег

В Алтайском крае погода на ноябрьских праздниках "уйдет в минус"
Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае погода на ноябрьских праздниках "уйдет в минус"В Алтайском крае погода на ноябрьских праздниках "уйдет в минус"Фото: Дарья САВЕНКО
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Через несколько дней жители Алтайского края отправятся на трехдневные выходные. К сожалению, синоптики прогнозируют такую погоду в ноябрьские праздники, что лучше сидеть дома, укутавшись пледом, и смотреть любимые фильмы.

Кутаясь в зиму

Так, в первый выходной день, 3 ноября, снег в Барнауле сыпать будет в течение всего дня. Ночью температура опустится до минус трех, а днем поднимется всего лишь на градус. При этом порывы ветра достигать будут 16 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 4 ноября, похолодает до минус шести градусов. Днем температура поднимется до минус трех. На улице ожидается спокойная погода, с неба будет сыпать легкий снежок.

В понедельник, 5 ноября, ночью температура опустится до минус пяти градусов, а днем будет равняться нулю, ожидается снег. И этот день хорошо бы подошел для прогулок, если бы не сильный ветер - его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Таким образом, все три дня в Алтайском крае будет идти снег и не исключено, что утром во вторник, 6 ноября, многим придется чистить дорожки к гаражу и протаптывать тропинки на пути к работе.

«Зеркальные» трассы

Особо внимательным в праздничные дни стоит быть автомобилистам. Из-за минусовых температур гололед ожидается как ночью, так и днем. К счастью, дороги и тротуары песчано-соляной смесью уже начали обрабатывать, однако это не гарантирует избежания ДТП. Такая же ситуация ожидается и на трассах всего Алтайского края, хотя дорожные службы работают в режиме повышенной готовности. В таком же режиме находятся спасатели и ГИБДД.

Вообще в непогоду желательно воздержаться от дальних поездок, а также переобуть свой автомобиль (если этого еще не сделали), не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

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Круглосуточный телефон диспетчерской службы Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59.

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