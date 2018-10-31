Песок с солью начали сыпать на тротуарах в Барнауле

31 Окт. 08:00 2018-10-31T08:00:44+03:00

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Снегоуборочная техника вышла на дороги краевой столицы после вчерашнего снега и минусовых температур.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для обработки улиц, остановок и пешеходных переходов уже использовали 596,5 тонны песчано-солевой смеси. Особое внимание уделяется местам с характерными подъемами и спусками, а также мостам. Ночью в борьбу со снегом вступили 22 комбинированные дорожные машины, 11 автомобилей с тракторными щетками и шесть погрузчиков. Дорожные работы продолжаться и сегодня. Планируется задействовать в работе 87 единиц дорожной техники.

Между тем, согласно прогнозам синоптиков, сегодня снега не ожидается, а с завтрашнего дня он снова пойдет. Сыпать он будет даже на трехдневные ноябрьские праздники. Не исключено, что утром во вторник, 6 ноября, многим придется чистить дорожки к гаражу и протаптывать тропинки на пути к работе.