В Алтайском крае дорожные службы работают в режим повышенной готовности
Из-за ухудшения погоды дорожные службы Алтайского края работают на федеральных трассах в режиме повышенной готовности. Связано это в первую очередь, с гололедом.
Как сообщают в Упрдор «Алтай», на дорогах региона уже завершили подготовку к зиме, на базах сформировали запас реагентов - около 60 тысяч тонн. Для снегоочистки федеральных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай могут задействовать 368 единиц специализированной дорожной техники. Ситуацию в двух регионах контролируют 38 автоматизированных метеостанций и 100 камер фотовидеофиксации.
Диспетчерские центры подрядных организаций и центр управления производством Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» контролируют ситуацию круглосуточно.
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Круглосуточный телефон диспетчерской службы Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59.
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