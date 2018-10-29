2018-10-29T09:28:41+03:00
Общество

В Алтайском крае дорожные службы работают в режим повышенной готовности

Связано это с ухудшением погоды
Дарья САВЕНКО
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Связано это с ухудшением погодыСвязано это с ухудшением погодыФото: Дарья САВЕНКО
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Из-за ухудшения погоды дорожные службы Алтайского края работают на федеральных трассах в режиме повышенной готовности. Связано это в первую очередь, с гололедом.

Как сообщают в Упрдор «Алтай», на дорогах региона уже завершили подготовку к зиме, на базах сформировали запас реагентов - около 60 тысяч тонн. Для снегоочистки федеральных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай могут задействовать 368 единиц специализированной дорожной техники. Ситуацию в двух регионах контролируют 38 автоматизированных метеостанций и 100 камер фотовидеофиксации.

Диспетчерские центры подрядных организаций и центр управления производством Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» контролируют ситуацию круглосуточно.

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Круглосуточный телефон диспетчерской службы Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59.

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