Почему в Китае преследуют приверженцев движения Фалуньгун

30 Окт. 13:25 2018-10-31T07:05:56+03:00

До начала политических репрессий адептом этого движения считался почти каждый десятый житель страны

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30 октября в России отдали дань памяти жертвам политических репрессий. Страна вспоминала всех тех, кто был подвергнут гонениям за свои убеждения по национальным, социальным и другим признакам, стал жертвой произвола тоталитарного режима. Сотни тысяч людей были казнены, сосланы в лагеря, ссылки, специальные поселения. Страдали родственники и близкие репрессированных.

Эти печальные страницы навсегда останутся в летописи истории нашей страны. Сегодня мы только продолжаем осознавать масштабы трагических событий своего недавнего прошлого. А вот некоторым странам еще предстоит осмыслить роль тоталитарного режима правления и реабилитировать пострадавших от него.

Узники совести Фалуньгун

По подсчетам экспертов, самое большое число жертв политических репрессий принадлежит Китаю. Начиная с 50-х годов, после того как в Поднебесной к власти пришли коммунисты, по разным данным, неестественной смертью в стране погибло более 80 миллионов человек. Что превышает число погибших в Первой и Второй мировых войнах вместе взятых.

Жертвами режима компартии Китая в разные годы становились не только люди, но и традиционная культура народа — наследие древнейшей китайской цивилизации.

Востоковеды утверждают, что и сегодня в КНР продолжаются репрессии. Помимо гонений на верующих, в Китае вот уже 19 лет преследуют последователей Фалуньгун.

Фалуньгун (Фалунь Дафа) - это традиционная медитативная практика цигун, которая начала широко распространяться в Китае с 1992 года, а к середине 99-го набрала огромную популярность: более 70 млн. человек практиковали по Фалуньгун. По крайней мере, такая цифра была названа китайскими властями. До начала репрессий адептом этого движения считался почти каждый десятый житель страны, что превышало количество самих членов компартии. Пожалуй, это и стало причиной гонения на практикующих.

Бывший тогда Генеральным секретарем компартии Китая Цзян Цзэминь усмотрел в широкой популярности Фалуньгун угрозу для своей авторитарной системы правления, поскольку духовное самосовершенствование практикующих, их стремление жить по принципу Истина - Доброта - Терпение несовместимо с идеологией борьбы, лжи и насилия, на которых держится коммунистический режим. Духовно устремленных людей с независимой внутренней позицией начали подвергать в Китае гонениям.

Незаконное наказание

Согласно данным Конгресса США, сотни тысяч последователей Фалунь Дафа были без суда и следствия заключены под стражу. К ним применялись усиленные методы дознания, включавшие пытки, психологическое насилие и принуждение к труду.

В 2006-м на просторах интернета появилась информация, что сторонников движения не только массово бросают в тюрьмы и другие центры заключения, но и используют в качестве доноров для трансплантационной индустрии Китая.

Со стороны правительств многих стран последовала осуждающая реакция. В 2016 году Европарламент и Конгресс США приняли соответствующие резолюции. В этих документах призывается положить конец продолжающимся репрессиям в отношении сторонников Фалуньгун и других групп людей. А правительства Тайваня, Италии, Испании и Израиля даже приняли закон, препятствующий их гражданам совершать «трансплантационные туры» в Китай с целью незаконной пересадки органов. В противном случае их лишают в своей стране медицинской страховки.

Репрессии продолжают действовать до сих пор. Так, согласно докладу «Amnesty International», на середину 2010-х годов в отдельных лагерях доля практиковавших «ложную религию» доходила до 100%.

Международная организация «Врачи против насильственного извлечения органов» подала петицию в ООН. Коллективное обращение призывает прекратить извлечение органов у сторонников Фалуньгун и других узников совести в Китае. Этот документ стал вторым по количеству подписавшихся за всю историю этой организации: ее подписали больше

2,7 млн. человек в более чем 50 странах мира; из них свыше 80 тысяч - россияне.

К слову, в России последователи системы самосовершенствования Фалунь Дафа присоединились к общероссийской акции в День памяти жертв политических репрессий, чтобы не только почтить память пострадавших от идеологического подавления, напомнить будущим поколениям о проблеме нетерпимости к людям с другими убеждениями, но и информировать общество о репрессиях со стороны правящего режима в отношении мирной практики цигун.