Возведение вертолетной площадки в ленточном бору приостановили еще летом

26 Окт. 06:36 2018-10-26T08:09:13+03:00

Ее могут перенести на бывшие земли НИИ Лисавенко или на пустырь к Оби

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Строительство нашумевшей вертолетной площадки в ленточном бору приостановили. Сейчас специалисты рассматривают возможности ее переноса. Среди вариантов - район Моховой поляны. Это земли, которые когда-то принадлежали НИИ Лисавенко. Другой возможный вариант - по ту сторону Змеиногорского тракта ближе к Оби, там также есть места, где леса нет. Но проблема заключается в переезде через Змеиногорский тракт – переезд занимает много времени.

Напомним, построить новую вертолетную площадку собирались рядом с медкластером, сразу за детским туберкулезным санаторием, чтобы доставлять тяжелобольных в краевую клиническую больницу, федеральный центр ортопедии и травматологии и перинатальный центр «ДАР» . Для этого пришлось бы вырубить примерно 2 га ленточного бора.

- Сейчас никакого строительства не ведется, никто лес не рубит. Приостановить работы губернатор края Виктор Томенко поручил еще летом, до выборов. Избиратели обращались к Виктору Петровичу с вопросами на встречах, и он дал команду тщательно разобраться , - рассказал заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов. - Сейчас специалисты изучают возможные варианты для строительства вертолетной площадки. Мы делаем все, чтобы и соблюсти потребности здравоохранения, и сохранить лес.

Торопиться никто не будет

Как уверили в правительстве региона, торопиться со строительство площадки не будут. Тем более, что есть старая, которая находится в районе нового моста – ее осветили и оснастили навигационными приборами – теперь ее можно использовать круглосуточно.

- Вопрос решать все равно придется. От этого зависят жизни людей. У нас только в прошлом году из сельских районов эвакуировали 70 человек. В этом уже 130 вылетов, 162 человека эвакуировали, в том числе, 28 детей. Уже построены вертолетные площадки в Рубцовске, Славгороде, Завьяловском районе. Это требование министерства здравоохранения, - рассказал зампред.

Можно ли решить вопрос техникой

На сегодня решить вопрос с помощью техники не представляется возможным, например, заменить оснащенный всем необходимым Ми-8 на легкий «Робинсон», который мог бы садиться вообще без специальной площадки.

- «Ми» оборудован специальной аппаратурой, которая позволяет перевозить даже тяжелобольных людей из любых мест. С легким «Робинсоном» этого не сделаешь, - считает Александр Лукьянов.

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