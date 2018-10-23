Безжалостный распил: Почему лесная охрана закрывает глаза на вырубку реликтового леса

23 Окт. 09:02 2018-10-23T11:47:45+03:00

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Ленточный бор на Алтае существует еще с мелового периода мезозойской эры. Жители брали древесину всегда, но только сейчас реликтовый лес оказался под угрозой исчезновения – примерно с 2008 года его начали вырубать в промышленных масштабах под разными предлогами, начиная от санитарных рубок и заканчивая «строительством» фиктивных деревообрабатывающих предприятий.

Странное дело, но лесная охрана не выявляет нарушений и никак не наказывает арендаторов, занимающихся заготовкой древесины. Общественники и активисты утверждают, лес уничтожается из-за коррумпированных властей.

- Та система, которая выстроена, позволяет сжигать и вырубать леса. Все это происходит под надзором прокуратуры и чиновников. С 2012 года все наши обращения спускаются без проверок, коррупционные преступления годами скрываются, - не раз заявлял главный защитник алтайского леса Валерий Горбунов.

Ровно девять дней назад бывший военный, который много лет критиковал чиновников и связанных с ними бизнесменов, обвиняя их в коррупции и незаконных рубках леса, умер. Близкие говорят, у мужчины внезапно остановилось сердце.

Валерий Горбунов неоднократно писал во все инстанции, выезжал на места рубок. Был свидетелем того, как рубятся участки леса, которые должны охраняться законом, как валят деревья с гнездами исчезающих птиц. Возможно, из-за этого его дом дважды сжигали. В последний раз он едва сумел выбраться из горящего дома. Виновных так и не нашли.

Чем дальше в лес…

Вскоре после смерти Валерия Горбунова на канале «Россия 1» вышел сюжет о вырубках в Залесовском заказнике, которую санкционировал экс-начальник регионального управления лесами Михаил Ключников. Сейчас он является одним из фактических владельцев холдинга «Алтайлес».

В сюжете федерального канала Ключникова просят прокомментировать, почему за время работы в должности убыток лесной отрасли составил 4 млрд рублей при том, что древесины продали на 7 млрд. На что он ответил, что это «бред» и «вранье».

Лесная мафия безжалостно уничтожает даже реликты - Россия 24.Спецкор ВГТРК Борис Соболев завершил свое расследование о том, как настоящая мафия преступно сводит российские леса. Под различными предлогами - от якобы строительства будущего завода до санитарной рубки безжалостно уничтожаются даже реликтовые деревья. "Вести недели" с Дмитрием Киселевым Подпишитесь на канал Россия24: https://www.youtube.com/c/russia24tv?sub_confirmation=1 Последние новости России и мира, политика, экономика, бизнес, курсы валют, культура, технологии, спорт, интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое. Официальный YouTube канал ВГТРК. Россия 24 - это единственный российский информационный канал, вещающий 24 часа в сутки. Мировые новости и новости регионов России. Экономическая аналитика и интервью с влиятельнейшими персонами. Смотрите также: 60 минут - https://www.youtube.com/channel/UCR16nHT1nkmG7g9AkE9tGeQ?sub_confirmation=1 Новости в прямом эфире - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQ73BA1ECZR916u5EI6DnEE Международное обозрение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaSEmz_g88P4pjTgoDzVwfP7 Специальный репортаж - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQLdG0uLyM27FhyBi6J0Ikf Интервью - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaReDfS4-5gJqluKn-BGo3Js Реплика - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQHbPaRzLi35yWWs5EUnvOs Факты - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaR4eBu2aWmjknIzXn2hPX4c Мнение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaST71OImm-f_kc-4G9pJtSG Агитпроп - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTDGsEdC72F1lI1twaLfu9c Россия и мир в цифрах - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaRx4uhDdyX5NhSy5aeTMcc4 Вести в субботу с Брилевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PL6MnxjOjSRsQAPpOhH0l_GTegWckbTIB4 Вести недели с Киселевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTpipoWQNR1ya5zp19Gc4ZB Специальный корреспондент - https://www.youtube.com/playlist?list=PLDsFlvSBdSWfD19Ygi5fQADrrc4ICefyG Воскресный вечер с Соловьевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLwJvP0lZee7zYMGBmzUqNn16P71vHzgkU

Как следует из сюжета, с легкой руки Михаила Ключникова Залесовский заказник лишился древесины на 63 млн рублей. Сумму назвали правоохранительные органы при расследовании уголовного дело против Ключникова. Тогда алтайский суд подтвердил и сумму ущерба, и достоверность улик, после чего постановил – закрыть дело за отсутствием виновных.

Деньги уходят за границу

Незадолго до смерти Горбунов составил доклад, в котором говорится о выводе за рубеж денег от продажи алтайского леса с помощью фирм-«прокладок».

С холдингом Алтайлес связана еще одна фирма, которая находится в Литве - ЗАО «Индиция». Это позволяет на вполне законных основаниях выводить деньги от продажи леса за границу. Изначально руководителем этой фирмы значилась ... родственница Ключникова!

Рубки будут продолжаться

О том, что лес рубится с нарушениями, знают на всех уровнях власти. Но все жалобы возвращаются в край. Бизнесмены продолжают безнаказанно вырубать лес и по очевидной схеме выводить деньги в оффшор, а у прокуратуры и следственного комитета по-прежнему нет к ним вопросов. Валерий Горбунов считал, что это связано с тем, что «бизнес» курируется на высшем уровне.

Со смертью Горбунова у леса почти не осталось защитников, которые не побоялись бы выступить против коррумпированных чиновников. Если контролирующие органы не начнут делать свою работу, ленточный бор полностью исчезнет уже через несколько лет.