Политик, у которого дважды сжигали дом, скоропостижно умер

16 Окт. 12:16 2018-10-17T04:21:14+03:00

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Валерий Горбунов, активный общественник, председатель Краевого общественного Совета по защите Алтайских лесов, эксперт ОНФ, бывший депутат Егорьевского района и подполковник в отставке, умер вечером 15 октября.

Валерий Горбунов известен в крае как острый критик коррупционеров, борец против вырубки лесов в Алтайском крае и их засорения, активный защитник интересов граждан. Именно он помог обычным деревенским нянечкам из Залесовского района довести дело о повышении МРОТ на Алтае до Конституционного суда. За это «Сибирская медиагруппа» вручила ему премию общественного признания «Престиж-2017».

В настоящее время точная причина смерти неизвестна. Но, как сказал друг скончавшегося, врач Сергей Шуленин - высока вероятность, что это острый инфаркт миокарда.

- Они с женой работали на приусадебном участке, вдруг ему резко стало плохо, вызвали «скорую», но она помочь не успела, - сказал он.

Сергей Шуленин уверен, что смерть была естественной. Не так давно у Валерия Горбунова уже прихватывало сердце. Это было на Черном море, где он отдыхал с женой в специализированном доме отдыха для военных. Местные доктора привели активиста в форму, и он успокоился, дальше проверяться-лечиться не стал.

- Он, конечно, харахорился, говорил везде: «Победа будет за нами!» А сам сильно переживал и за дела, которыми он занимался, и за сгоревшие дома… - сказал Сергей Шуленин.

Уже был на волосок от смерти

В марте 2018-го, на вручении премии «Престиж-2017», Валерий Горбунов тоже смотрелся молодцом, был на зависть недругов бодр и весел. Говорил со сцены, что при поддержке неподкупных журналистов он еще многого добьется.

Валерий Горбунов на вручении премии "Престиж"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Через несколько месяцев его не стало. И хотя результаты медэкпертизы пока неизвестны, многие сомневаются, что Валерий Горбунов ушел из жизни естественным образом. Хотя бы потому, что этим летом на него уже было совершено покушение. Как написал в социальных сетях Валерий Горбунов, кто-то облил бензином его дом и машину и поджег. Общественник чудом остался жив. Проезжающий мимо руководитель Лебяженского лесничества заметил огонь и помог выбраться Горбунову из окна. Как говорил Валерий Владимирович, на место преступления никто из следователей так и не прибыл.

Борцов за правду – в огонь

Поджог, по странным стечениям обстоятельств, произошел сразу после выхода на ТВ программы о его общественной деятельности и заявлений о необходимости сноса незаконных построек у озера Горькое-Перешеечное Егорьевского района. В 2012 году Минприроды передало в аренду лесной участок возле водоема нескольким фирмам, чтобы те возвели временные домики для отдыхающих. Но вместо них на берегу появились капитальные строения – шикарные дачи, подход к озеру для обычных людей стал невозможен.

В письме, которое Горбунов тогда направил в адрес «Комсомольской правды», написано, что одна из дач принадлежит депутату Госдумы Виктору Зобневу. Также законотворец является учредителем одной из фирм (ООО «Фирма «Инсайдер»), которая арендовала участок у государства. В 2017 году судебная экспертиза подтвердила заявления Горбунова о незаконности постройки дачи Зобнева. Позже, как рассказал нам Сергей Шуленин, ее все-таки снесли. В законности других построек арбитражный суд разбирается до сих пор.

КОРРУПЦИЯ! Покушение на убийство под надзором не расследуется!.Видео: Валерий Горбунов

К слову о поджоге - дом Горбунова пытались спалить уже не первый раз. В 2012-м году у политика сгорел строящийся дом.

- Дома активистов сжигают с 2012 года, коррупция в лесной отрасли и преступления продолжаются, виновники, исполнители и организаторы поджогов не найдены, - написал в одном из писем Виктор Горбунов в адрес «КП». Таких писем – тонна, еще больше обращений в прокуратуру, адрес Правительств РФ и Алтайского края, суды различных инстанций. А месяц назад Валерий Горбунов в разговоре с Сергеем Шулениным неожиданно сказал:

- Я собрал все письма, которые писал и ответы на них, возьми. Если меня не станет, опубликуй их.

Важно!

Прощание с Валерием Горбуновым состоится 17 октября в Кемерово, в траурном зале на ул. Баумана, 2, с 9.00 до 10.00. Похороны пройдут 18 октября в с. Новоегорьевке.

Комментарий эксперта

Человек умер, а дело его живет

Эколог Алексей Грибков считает, что Валерий Горбунов добился многого для Алтайского края. Самое главное, что он стал озвучивать проблемы, о которых многие не осмеливались говорить. Одно из самых главных дел, по его мнению - о незаконных постройках на берегу озера Горькое-Перешеечное.

- Минприроды и сейчас продолжает судебную работу по его заявлениям. Есть дела по другим незаконным строениям на берегу озера Перешеечное, - сказал Алексей Грибков.

Кстати

Накануне смерти Горбунов снялся в фильме о черных лесорубах

Буквально месяц назад на ресурсе «Сибирь. Реалии» вышел фильм с участием Валерия Горбунова «Хранители Сибири: Черные лесорубы. Как спасти сибирскую тайгу?» Друг умершего - эколог Алексей Грибков считает, что Валерий Горбунов предчувствовал беду и этот фильм для него – крик души.

В кадре - Валерий Горбунов, позади него – пустыня. Когда-то на этом месте был сосновый ленточный бор Егорьевского района. С болью в голосе он говорит о своей Родине, на которую идут с топором.

- Я ходил по пустому полю, где когда-то был лес, у меня сердце кровью обливалось. Это как?! – вопрошает Валерий.

А еще в кадре – различные проверяющие, которые отмахиваются от Горбунова и отводят глаза от камеры. Фильм явно стоит посмотреть… Хотя бы в память о человеке, который искал правду и добивался ее.