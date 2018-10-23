Убийство 18-летней модели: Тело девушки обнаружили в поле

23 Окт. 07:34 2018-10-23T13:12:11+03:00

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В Бийске обнаружили тело 18-летней красавицы Юлии Васильевой. Как установили криминалисты, девушку изнасиловали, а затем убили ножом.

Тело обнаружили недалеко от автобусной остановки на улице Мало-Угреневской. Через несколько часов задержали по подозрению в убийстве 20-летнего Андрея Колесова. Парень проживает на улице, рядом с которой нашли Юлию. Как нам стало известно, у него есть судимость за хранение и перевозку наркотиков. Не исключено, что молодые люди были знакомы – они были друзьями в «Вконтакте».

Подозреваемый в убийствеФото: Личная страница Вконтакте

На ее страничке также указано, что она работает в модельном агенстве New look.

- На самом деле Юлия Васильева у нас не работает, - сообщила « КП-Барнаул» руководитель агентства Ольга Пономарева. - Но эта девушка приходила к нам как модель делать макияж. Это было полгода назад.

Как говорят следователи, Юля стало второй жертвой психа с ножом. Первым оказался 44-летний мужчина.

Известно, что в момент задержания предположительный убийца находился в невменяемом состоянии. Не исключено, что он был под наркотиком. Как пишет «Бийский рабочий», свои действия 20-летний бийчанин комментирует коротко: мужчина не так шел, девушка не так посмотрела.

В тот вечер Юля пошла выгуливать собаку. Семья почувствовала неладное, когда собака вернулась домой, а дочь - нет. Отец забил тревогу. Поиски дочери продолжались целый день. Ближе к вечеру, через дорогу от жилого района, он нашел свою дочь убитой.

Парень и раньше кидался на людей

На странице задержанного бийчанина среди четырех сохраненных видеозаписей - видео с монстрами. Человек в маске смерти, рядом еще один страшила со свинячей мордой. В темном гараже им навстречу выходит девушка, монстры бегут за ней.

По словам его знакомых, парень раньше уже нападал на людей. Один раз даже, угрожая ножом, забрал у прохожего телефон.

Ориентировка. Фото: со страниц сообщества "Плохие новости".

- Раньше он был спокойный, а потом связался с наркотиками ("скорость" и тому подобное), и мы перестали общаться. Я догадывалась, что его посадят, но не за убийство. Никогда бы не подумала, что такое может произойти, - говорит знакомая парня.

- Он когда выпьет, начинает кидаться на всех. Знакомые говорили, что он был в тот вечер пьян, думаю, он мог это сделать, - вспоминает другая девушка.

По факту жестокого убийства завели уголовное дело.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, мотив совершенных преступлений, изучается личность подозреваемого. В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в краевом следственном комитете.