Жестокое убийство в Бийске: зарезаны мужчина и 18-летняя красавица

23 Окт. 06:50 2018-10-23T12:54:57+03:00

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Тела 44-летнего мужчины и 18-летней девушки обнаружили в Бийске 22 октября.

Как сообщили в Следственном управлении СК по краю, труп мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли на одной из улиц. Тело девушки с ножевыми ранениями грудной клетки и живота - на открытом участке местности.

- Раскрыть убийства, совершенные в условиях неочевидности, удалось в кратчайшие сроки. 23 октября утром задержан подозреваемый - 20-летний местный житель, - рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство).Следствие уславливаетобстоятельства происшествия, мотив преступлений, также изучается личность подозреваемого.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу, - сказали в СУСКе.

В сообществе "Плохие новости" написали, что тело 18-летней красавицы (она была модельной внешности) нашли недалеко от автобусной остановки на улице Мало-Угреневской в поле. Труп был сильно обезображен.

По данным издания "Бийский рабочий", горожанка ушла из дома выгулять собаку. Собака вернулась домой, девушка - нет. Отец забил тревогу. Поиски дочери продолжались целый день. Ближе к вечеру он нашел ее убитой.

- И мужчина, и девушка - были случайными жертвами. Подозреваемый был в невменяемом состоянии - то ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении. У него уже есть судимость - за хранение и перевозку наркотиков, - пишет издание.

Свои действия подозреваемый прокомментировал коротко: девушка не так посмотрела, мужчина не так шел.

Подробности происшествия: Убийство 18-летней модели: Тело девушки бросили в поле

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