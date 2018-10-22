Губернатор представил обновленное правительство Алтайского края

22 Окт. 08:50 2018-10-22T10:34:59+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко озвучил состав обновленного правительства Алтайского края. Всего в него войдет 21 человек. Пока состоялись назначения 14 человек.

Новые лица

Новыми лицами в правительстве Алтайского края стали четыре человека.

Иван Кибардин

Иван Кибардин (по центру)Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Заместителем председателя правительства Алтайского края назначен Иван Кибардин. Он будет отвечать за блок имущественных вопросов и основной объем надзорной деятельности.

Иван Владимирович родился в 1981 году в Красноярске. В 2003 году окончил Красноярскую академию цветных металлов и золота по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2004 году – Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики по специальности «Юриспруденция». Позже прошел повышение квалификации в Сибирской академии госслужбы и Сибирском федеральном университете.

Работал ведущим специалистом отдела по управлению госучреждениями Красноярского комитета госимуществом, консультантом управления приоритетных национальных и краевых проектов, начальником экспертно-аналитического отдела правительства края, замруководителя аппарата правительства края. С 2012 года по сентябрь 2018 года занимал должность руководителя аппарата правительства Красноярского края.

Игорь Степаненко

Игорь Степаненко (слева)Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Заместителем председателя правительства Алтайского края назначен Игорь Степаненко. Он будет отвечать за блок вопросов, связанных с реализацией полномочий в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Игорь Борисович родился в 1963 года в году в Норильске Красноярского края. В 1985 окончил исторический факультет Красноярского педагогического института (специальность: учитель истории, обществознания, государства и права).

Работал учителем истории, директором школы в Норильске. В 1996 году избран на должность главы местного самоуправления города Кайеркан. Занимал должность замглавы Норильска, начальника управления приоритетных национальных и краевых проектов правительства Красноярского края, начальника управления внешних связей губернатора края. С 2012 по 2018 годы - замруководителя аппарата правительства Красноярского края.

Александр Климин

Кресло министра промышленности и энергетики Алтайского края получил Александр Климин.

Год рождения Александра Анатольевича – 1975-й. Место рождения - Новосибирск. В 1998 году окончил Красноярский техуниверситет по специальности «Экономика и управление на предприятиях транспорта (автомобильного)». В 2001 году прошел повышение квалификации в Красноярском госуниверситете по специальности «Финансы и кредит», в 2006 году – в Академии народного хозяйства при президенте по специальности «Экономика, государственные финансы, государственное управление». Также окончил магистратуру Сибирского федерального университета по специальности «Инновационный менеджмент».

С 1999 году по 2005 год работал в органах исполнительной власти Красноярского края на руководящих должностях в сфере промышленной политики. После этого возглавлял Службу по контролю в области промышленности администрации. Работал в должности замминистра в Министерстве промышленности и энергетики края, руководил Министерством промышленности и торговли края, также работал в должности замминистра в Министерстве промышленности, энергетики и торговли. С 2017 был заместителем гендиректора по специальным проектам «Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири».

Александр Дементьев

Министром транспорта Алтайского края назначен Александр Дементьев.

Александр Геннадиевич родился 19 апреля 1975 года в Восточно-Казахстанской области. В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет, в 2001 – Алтайский госуниверситет (юридический факультет), через 10 лет – Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Работал председателем администрации Барнаула по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи, гендиректором «СРО «Дорожники Алтая», замначальника управления, начальником отдела газификации управления края по ЖКХ, первым заместителем гендиректора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул», руководителем департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. С 2017 года был заместителем начальника инспекции Счётной палаты РФ.

Прежние лица

Министры

Министром культуры Алтайского края стала Елена Безрукова.

Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края назначен Иван Гилев.

Министром природных ресурсов и экологии Алтайского края назначен Владимир Попрядухин.

Министром сельского хозяйства Алтайского края назначен Александр Чеботаев.

Замы

Заместителем председателя правительства Алтайского края, министром экономического развития назначен Павел Дитятев.

Заместителем председателя правительства Алтайского края назначена Ирина Долгова. Она будет отвечать в правительстве за блок социальных вопросов.

Заместителем председателя правительства Алтайского края назначен Александр Лукьянов. Он продолжит руководить блоком вопросов, связанных с развитием сельского хозяйства. агропромышленного комплекса, комплекса вопросов, связанных с использование природных ресурсов, в том числе лесных отношений.

Заместителем председателя правительства Алтайского края, министром финансов Алтайского края назначен Владимир Притупов.

Заместителем председателя правительства Алтайского края, руководителем администрации губернатора и правительства Алтайского края назначен Виталий Снесарь.

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