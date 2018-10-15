«Казалось бы - три буквы, а проблем много»: на Алтае переделали структуру правительства

15 Окт. 14:05 2018-10-16T06:42:53+03:00

Сейчас в составе правительства 10 Министерств, с нового года их станет, как минимум 13. Фото: Олег УКЛАДОВ

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15 октября Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил свое видение обновленной структуры органов исполнительной власти. Если на сегодняшний день в состав правительства, включая председателя, входит 17 человек, то есть предложение расширить до 21. Что касается заместителей, то их может стать девять (против восьми нынешних), но при этом первых замов председателя правительства в структуре не будет.

По министерствам планы еще масштабнее: вместо десяти их будет 13. То же самое произойдет и с управлениями. Вместо одной госинспекции станет четыре по отдельным направлениям деятельности. Постоянное представительство Алтайского края в Москве будет находиться в отдельной структуре.

Почти согласны

Представители АКЗС и фракций изучили предложения нового губернатора и со многими позициями согласились. К примеру, спорт вновь уходит в самостоятельное плавание и теперь будет министерство. От него отделяется молодежная политика и сливается в единое управление с реализацией программ общественного развития. В отдельную структуру уходит и министерство культуры.

- Радует то, что теперь отдельно и министерство культуры, и министерство спорта – это и логично и выстраивается с федеральным центром. Мы ждали этого решения. Важно, что и молодежь выделяется в отдельную структуру, потому что она была и в образовании, и в спорте, это неправильно. К направлению молодежной политики необходимо пристальное внимание. Новое предложение структуры очень логично, - говорит председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко.

Помимо этого есть предложение разделить министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства - в отдельную структуру уйдет транспорт. При этом было внесено предложение отсоединить еще и ЖКХ.

- Казалось бы, буквы три, а проблем много, - говорят законодатели.

И это далеко не все предложенные изменения. Большинство из них, практически без замечаний приняли и представители фракций, присутствующие на заседании.

По новому – с нового года

В конце заседания Виктор Томенко еще раз подчеркнул, что он взял курс на взаимодействие, на совет, на обсуждение вопросов, затрагивающих интересы жителей Алтайского края, на развитие региона.

По его мнению, полностью в обновленном виде структура органов исполнительной власти сможет заработать с января 2019 года. Что касается кадровых назначений, то к ним Виктор Петрович подходит особенно тщательно и готов лично отвечать за всех руководителей ведомств – за их эффективность, ответственность и личные качества.