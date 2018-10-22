"Пугает трансляция безумия": Американец с 14 детьми сбегает на Алтай в поисках здравого смысла

22 Окт. 04:00 2018-10-21T17:45:03+03:00

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Стив Митчелл из Миссури собирается круто поменять свою жизнь. В этом году американец купил 217 гектаров в Усть-Калманском районе и вскоре намерен построить здесь ферму и заложить фруктовый сад.

После этого Стив с женой и 14 детьми (10 своих и четверо приемных) переедут жить в Россию.

Семья Стива МитчеллаФото: из личного архива героя(ев) публикации

"Это похоже на ад"

Многодетного отца и глубоко верующего человека пугает нескончаемая "трансляция безумия" на его родине.

- Это похоже на ад, - рассказывает «Комсомолке» Стив, - по национальному радио каждый день вещают о транссексуальности, смакуют темы, которые в пору, когда я был мальчиком, считались постыдными, заставляли краснеть. Сейчас в американской школе маленький ученик, рожденный с пенисом, может вести себя, как девочка, называться женским именем.

Будущий мигрант считает, что в России, больше, чем в какой-либо другой стране, нравственного компаса в сердцах. Стив был здесь не однажды и каждый раз в этом убеждался.

Встреча с веселым молочником

О переезде на Алтай он задумался после встречи с "веселым молочником" Джастасом Уолкером, который уже заканчивает строительство семейной фермы в Солонешенском районе.

- Он приезжал ко мне раз пять,- рассказал «КП»- Барнаул» Джастас. - До нашего знакомства Стив рассматривал для переезда Самару, Псков. Я говорю: поедем смотреть Алтай - тоже хорошо. Он приехал и влюбился.

Больше всего Стива покорила душевность сибиряков

- Нигде я не видел такого гостеприимства, таких сердечных людей, - восхищается Митчелл.

Семья Стива МитчеллаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Утро начинается с Библии

О продаже земли в окрестностях села Верх-Слюдянка будущий переселенец узнал на Avito, цена и качество земли его устроили. Сейчас он знакомится с ценами на сельхозтехнику и животных. Вообще его утро начинается в 4-45 с чтения Библии (Стив недавно стал глубоко изучать православие). На работу он едет в семь утра (у Стива бизнес, связанный со стрижкой и уходом за газонами). Его жена Марго много занимается с детьми, восемь из них учатся у мамы на дому, она также ассистент в бизнесе мужа. Марго поддерживает супруга в его решении о переезде.

- Это самая лучшая в мире жена, мать и подруга,- восхищенно говорит Стив.

Стив Митчелл с женойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Боюсь железного занавеса

На наш вопрос: "Что вас больше всего страшит, не боитесь ли разочароваться?", Стив ответил так:

- Я не боюсь разочароваться, мои ожидания невысоки, но должен сказать, что боюсь потратить все деньги, которые мне нужны, чтобы переехать в Россию, и не смогу переехать в конце-концов. Я также боюсь железного занавеса между Россией и США.

Советы от Джастаса Уолкера

- Интересно, от чего вы предостерегали Стива в России? - спросили мы Джастаса Уолкера, прошедшего в Сибири уже и огонь, и воду, и укусы клещей.

- Никаких предоплат! - засмеялся Джастас. - Если заказываешь товар – только по привозу. Еще говорил, что если находишь хорошего трудолюбивого рабочего, то держись за него, потому что таких мало.

Сам Джастас, кстати, сейчас достраивает молочный цех, зимой собирается его обкатывать, а весной, говорит, даст бог, будет запуск фермы.

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