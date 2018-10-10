Дверь на клюшку: Суд запретил открывать Дворец спорта в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-10T10:51:41+03:00

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В деле о барнаульском Дворце спорта (ДС) появились подвижки, однако точка еще не поставлена, скорее многоточие. Суд Железнодорожного района Барнаула накануне, 9 октября, постановил: Дворец зрелищ и спорта имени Германа Степановича Титова оставить закрытым. Ответчик готовится подать апелляцию. На сегодняшний день понятно только одно – доигрывать сезон главная хоккейная команда «Алтая», скорее всего, будет в Ледовом дворце спорта «Карандин-Арена» («Динамо») на улице Жасминной, 3.

Напомним, скандал вокруг Дворца зрелищ и спорта имени Г.С.Титова заварился еще в июне. В один из дней сотрудники и арендаторы помещений не смогли попасть внутрь арены – приставы опечатались все двери и запретили эксплуатацию здания. Проверка выявила множественные нарушения требований пожарной безопасности.

Заключительное судебное заседание, перед которым владелец здания должен был устранить 16 пунктов нарушений, состоялось накануне. По словам представителей ответчика, большую часть удалось ликвидировать, однако этого оказалось недостаточно.

Сигнализация не работает

Крайняя экспертиза состоялась 27 сентября. В комиссию вошли представители пожарного надзора, испытательной лаборатории и ответчик. В ходе проверки стало понятно, что система оповещения и эвакуации посетителей установлена, но без учета функционального назначения здания и его вместимости. Система пожарной сигнализации смонтирована с нарушениями, в некоторых помещения не работает вовсе, каркасы подвесного потолка над ледовой ареной и в фойе, а также сам потолок, выполнены из горючих материалов.

Что касается путей эвакуации, то не все они открыты – в некоторых частях Дворца установлены пластиковые двери, которых изначально не было вовсе. Так, к примеру, выход из одного из секторов ведет в раздевалку спортсменов, что является нарушением. Также имеются металлические и гипсокартонные перегородки-новоделы.

Помимо этого суд установил, что в некоторых помещениях была изменена их функциональная нагрузка. Все эти нарушения, по мнению прокурора, создают опасность и в случае ЧП могут нанести вред жизни и здоровью посетителей и сотрудников Дворца спорта. В таком состоянии нельзя продолжать его эксплуатацию.

Суд выслушал доводы обеих сторон и встал на сторону истца (прокуратуры). Дворец спорта будет закрыт. Теперь ответчик готовится обжаловать решение в краевом суде.

- Мы не согласны с решением суда. Мы все нарушения устранили. Здание безопасно. У нас есть экспертное заключение независимой экспертизы, судебной экспертизы. Мы удивлены, почему наши доводы не были приняты во внимание, - признался юрист ООО «Дворец зрелищ и спорта».

Зритель потерян

Тем временем, хоккейный клуб «Алтай» заявил ЛДС «Карандин-Арена» как основную игровую площадку и проводит матчи там. В этом есть небольшой плюс: аренда льда составляет 10 тысяч рублей в час, в то время как на прежнем месте она была 11,5 тысяч рублей. А вот минусы существенней – не самое удобное расположение, малая вместимость трибун – всего около 350 посадочных мест (в то время как ранее средняя посещаемость в ДС составляла около 1500 человек за игру), тесные раздевалки и так далее. Так что клуб однозначно потеряет в посещаемости, а это тоже немалые деньги.

В срочном порядке из Дворца спорта переносят и концертные шоу. Последним в подвешенном состоянии оставался Сергей Лазарев. Его выступление должно было состояться 13 ноября, однако сегодня организаторы объявили, что вслед за Ани Лорак, его переносят в ДК «Моторостроителей». Пока продажу билетов приостановили, чтобы рассадить тех, кто уже приобрел их. Вскоре ее возобновят.

Не исключено, что в сложившейся ситуации владелец Дворца спорта - Алтайский краевой союз организаций профсоюзов попробует избавиться от проблемного объекта, однако теперь ему придется значительно снизить его стоимость, ведь на данный момент он уже убыточен, а денег устранять все недочеты у владельца нет.

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Суд Железнодорожного района Барнаула накануне, 9 октября, постановил: Дворец зрелищ и спорта имени Германа Степановича Титова оставить закрытым. Ответчик готовится подать апелляцию (подробнее)