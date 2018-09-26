Пастор Франц: «Зловещая пауза. Власти молчат о найденных костях»

СЕГОДНЯ 09:38 2018-09-26T09:54:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе во время коммунальных работ на проезжей части улицы Ползунова были обнаружены человеческие кости и осколок могильной плиты. После этого строительные работы были приостановлены.

Нужны археологические исследования

В сообщениях Управления по охране памятников останки завуалировано называются артефактами.

Осколок могильной плиты.Фото: Олег УКЛАДОВ

По версии краеведов, в 15 метрах от нынешних потревоженных могил с большой вероятностью могут находиться останки первого командира Колывано-Воскресенских заводов Андреаса Беэра и других знаменитых горожан. Расположение могил было вычислено после исследовательской работы в архивах. Тогда же общественники предложили увековечить память известных горных инженеров и власти с этим согласились.

Сейчас на участке приостановили работы.Фото: Олег УКЛАДОВ

По мнению исследователей, в данной ситуации должны быть произведены археологические раскопки.

Одна из найденных костей.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это займет от силы две недели, - говорит Александр Франц, епископ лютеранской церкви и краевед. - Проведя раскопки на территории первого кладбища Барнаула и первой православной церкви, мы по материальным предметам, свидетельствам эпохи поймем, как жили наши предки. И главное: перезахоронив останки по-христиански, воздадим честь первым горожанам. Иначе и они, и наша совесть не успокоятся. Нельзя, чтобы кости легендарных барнаульцев по-прежнему оставались лежать под асфальтом улицы Ползунова и по ним продолжали каждый день ездить автомобили! Это как-то не по-человечески.

О перезахоронении

По мнению Франца, останки, если они не будут идентифицированы персонально, поименно, могут быть просто погребены в общей могиле. Например, на территории бывшего Нагорного кладбища, вблизи могил Ядринцева и Геблера.

По мнению исследователей, в данной ситуации должны быть произведены археологические раскопки.Фото: Олег УКЛАДОВ

- На памятнике можно было бы написать, что здесь упокоились первые жители, основатели Барнаула и сереброплавильного производства, люди созидавшие славу Алтая! - говорит краевед. - Ну, а если будут обнаружены захоронения Андреаса Беэра и Ивана Ползунова, это будет еще одна важная святая достопримечательность. Туристам, для которых сегодня создается кластер «Барнаул - горнозаводской город», будет интересно посетить эти могилы.

Что верно - то верно. А иначе получается парадокс. Восстанавливать историю, много говорить о «горнозаводском городе» и в то же время неуважительно относиться к останкам людей из этого города…

Важно сотрудничество

- Мы, простые горожане, краеведы и археологи, не враги ни строителям, ни администрации Барнаула, ни Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, - подчеркивает Франц. - Здесь важно сотрудничество.

Кстати, городские власти в прошлом году предварительно одобрили установление монумента в честь первых инженеров, геологов и металлургов, протестантов по вероисповеданию, много потрудившихся во благо нашего края.

Имена на монумент

В числе таких горных инженеров, чьи имена, помимо Андреаса Беэра, достойны быть увековеченными на монументе, можно назвать:

- Иоганна Самуэля Христиани (1711 – 1766), горного специалиста, управляющего Барнаульским сереброплавильным заводом, члена Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства;

- Иоганна Готлиба Леубе (1724 - 1782), первого лютеранского пастора, затем управляющего Змеиногорским рудником;

- Андреаса Мевиуса (1790 - 1852), горного инженера, управляющего Сузунским медеплавильным заводом и Монетным Двором.

- И как хорошо было бы, чтобы помимо сухого перечисления их заслуг по службе на этом монументе было бы написано еще и что-то поэтическое, душевное, - мечтает Франц. - Вроде тех строк, что написала в эпитафии своему мужу, Андреасу Беэру, его вдова, Анна Хрущева:

"Аще пришел некто вопросит, кто зде погребен лежит.

Слуга верный, победив неприятеля и смерть не подлежит.

Пастор Франц: «Зловещая пауза. Власти молчат о найденных костях».Видео: Олег Укладов

Его жизнь и дела были перед Богом правы.

За что венчает его Бог жизнью и вечной славой".

Читайте также:

В старинной части Барнаула снова нашли кости: коммунальные работы приостановлены

Среди найденных в Барнауле останков могут быть кости легендарных горожан