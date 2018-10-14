Удивительные факты об истории алтайского спорта представят в Барнауле

14 Окт. 04:00 2018-10-15T13:51:41+03:00

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Уже завтра, 15 октября, в Государственном архиве Алтайского края откроется выставка документов и материалов, посвященная истории развития спорта на Алтае. Журналистам «Комсомолки» удалось ознакомиться с экспозицией чуть раньше остальных посетителей.

От гимнастических кружков до мобилизации спорта

Именно так называется первый раздел выставки. В нем представлены документы конца ХIХ века – 1917 года.

Самым старым документом в этой экспозиции является полный послужной список горного инженера, коллежского советника, Дмитрия Васильевича Кларка. Он был составлен 1 января 1870 года.

Дмитрий Васильевич известный русский шахматист. Он составил более 500 шахматных задач и опубликовал их в различных шахматных журналах, в том числе за рубежом.

Как рассказала главный археограф отдела использования и публикации документов Государственного архива Алтайского края Татьяна Павлова,

Барнаульцев приглашают узнать об истории развития спорта на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

в этот период спорт на Алтае был сосредоточен в мужских учебных заведениях. Гимнастика, военный строй – считались полноценными дисциплинами. В училищах военной направленности были фехтование, гребля и атлетические виды спорта.

С конца 19 века на Алтае появляются кружки любителей спорта. В Государственном архиве Алтайского края сохранился билет действительного члена барнаульского гимнастического общества на имя Порфирия Евгеньевича Семьянова. Достаточно известного человека на Алтае в те времена. Известно, что он был революционером, краеведом, работал статистиком в управлении алтайского горного округа.

«Игра велась товарищеская, без матча…»

В 1914 году Барнаульская Дума утвердила Демидовскую площадь как главную спортивную площадку города, которой она оставалась до середины 1920-х годов.

Именно здесь в 1913 году состоялся первый футбольный матч в истории Барнаула. Вот как об этом событии было написано в газете «Жизнь Алтая»:

«Футбол. Кружок любителей игры в футбол под названием «Надежда» организован у нас учащимися, приехавшими из центров России, где эта игра среди молодежи сильно развита. 6 и 7 июля игра производилась на Демидовской площади, против мужской гимназии. Всего участвовало 12 чел. Игра велась товарищеская, без матча, с целью тренировки к предстоящему состязанию команды реалистов против смешанной команды.

Появление в Барнауле этой спортивной игры для многих новинка, а для простонародья, пожалуй, и диковинка, судя по тем умозаключениям, которые делали останавливающиеся мужики и бабы».

Барнаульцев приглашают узнать об истории развития спорта на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

На выставке представлено несколько газетных вырезок, которым уже более 100 лет. В одной из них говорится о том, что 21 ноября 1915 года в Барнауле состоялось открытие единственного в России и Западной Европе международного дамского чемпионата по французской, вольно-америаканской, японской, кавказской и русско-швейцарской борьбе. Кроме русских участвовали представительницы Германии, Румынии, Швеции и любимица публики чемпионка мира Ф. Леро из Риги.

Гордость и грусть смешались вместе

Мы неоднократно писали о том, что Барнаульский дворец зрелищ и спорта им Г.С. Титова еще в начале августа закрыли по решению суда из-за нарушений норм пожарной безопасности. Увы, но воз и ныне там. Буквально на этой неделе состоялось очередное заседание суда по одному из ключевых спортивных сооружений Алтайского края. Как оказалось, ничего не изменилось. Дворец по-прежнему остается закрытым на неопределенный срок.

Барнаульцев приглашают узнать об истории развития спорта на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Между тем, отдельный стенд выставки посвящен строительству Барнаульского дворца зрелищ и спорта в 1966 году и особенно ярким событиям, которые в нем проходили, а это международные соревнования по фигурному катанию, хоккею и боксу.

На выставке достаточно широко отражены спортивные успехи барнаульской футбольной команды «Темп», игроки которой приглашались в молодежную сборную РСФСР.

Барнаульцев приглашают узнать об истории развития спорта на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Отдельное внимание составители экспозиции уделили истории проведения ежегодных олимпиад сельских спортсменов Алтая. Эта традиция до сих пор жива в регионе и является уникальной в масштабах страны.

Остается добавить, что открытие выставки «Алтай спортивный» состоится в Государственном архиве Алтайского края 15 октября 2018 года в 11 часов по адресу: ул. Анатолия, 72, 5-й этаж, выставочный зал. Телефон для справок: (3852) 56-63-53.

Барнаульцев приглашают узнать об истории развития спорта на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцев приглашают узнать об истории развития спорта на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцев приглашают узнать об истории развития спорта на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцев приглашают узнать об истории развития спорта на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцев приглашают узнать об истории развития спорта на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ