Что могло случиться с пропавшей в лесу семьей: спустя месяц женщину нашли мертвой, а ее супруг бесследно исчез

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-14T13:28:43+03:00

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Последний раз 69-летнюю Альбину и 68-летнего Геннадия Молодых видели 7 августа. Предположительно, они отправились в лес за грибами. Уже почти месяц их ищут волонтеры, полиция, спасатели и следственный комитет.

9 сентября недалеко от брошенной машины нашли тело Альбины Молодых. Местонахождение супруга до сих пор неизвестно. «Комсомолка» составила несколько версий случившегося

Версия первая: убийство

Последний раз пожилую семью видели соседи по даче в СНТ "Домостроитель" Первомайского района. Белую вазовскую «семерку» супругов нашли в ленточном бору.

После исчезновения супругов следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Возможно ли, что пенсионеры, подсадили к себе в машину неизвестных людей, которые потом с ними жестко расправились, а машину спрятали в лесу?

Комментарий специалистов: В краевом Следственном комитете считают, что такой исход дела – маловероятен. Да и взять с пожилых людей грабителям нечего.

- Имеются данные, что пропавшие могли выехать за грибами в окрестности правого берега реки Обь и протоки Повалихинская в районе села Кислуха Первомайского района, куда ранее неоднократно ездили. Стоит отметить, что следов насильственной смерти на теле 69-летней Альбины Андреевны не было. Ее тело было обнаружено в нескольких метрах от автомобиля, - сообщили следователи.

Что касается возбужденного по статье за «Убийство» уголовного дела, в ведомстве заверили – это обычная практика по всем пропавшим без вести.

Версия вторая: стало плохо с сердцем

Чета Молодых была заядлыми грибниками – ленточный бор они знали, как свои пять пальцев. Не исключено, что в тот день они отправились в лес за грибами – в багажнике автомобиля были ведра, пакеты, удобные для срезания грибов ножи.

- Они часто ездили за грибами и на рыбалку вместе. Любили очень природу, лето жили на даче, а зимой в город перебирались, - рассказала председатель садового товарищества Евгения Михайловна.

После дождя в лесу земля долго не просыхает, а «вазовская» легковушка – не самый проходимый транспорт. Скорее всего, в лесу машина забуксовала, а потом вообще съехала в кювет. Вокруг автомобиля следователи обнаружили следы – люди пытались вытолкать автомобиль.

Комментарий специалистов: В таком преклонном возрасте попытка самостоятельно вытащить из грязи засевшую «семерку» могла стать фатальной.

- С возрастом возрастает риск сердечнососудистых заболеваний. Всех пенсионеров, особенно, если они ведут малоподвижный образ жизни можно зачислить в группу риска. При стрессе мог произойти инсульт, могло обостриться какое-то хроническое заболевание. Чтобы говорить точно о рисках, нужна знать состояние человека. Если под рукой не окажется нужных лекарств, врача, спасти человека почти невозможно, - считает терапевт Наталья Степанова.

9 сентября тело женщины обнаружили другие грибники, Альбина Андреевна будто присела передохнуть, облокотилась на поваленное дерево и…умерла.

Версия третья: заблудились в лесу

Геннадий и Альбина прожили всю жизнь вместе. По словам их знакомых, они слова плохого никогда друг другу не сказали. Вырастили детей (сейчас они живут в Кемеровской области) – именно они и заявили в полицию об исчезновении родителей.

Возможно, когда жене стало плохо, Геннадий побежал через чащу, сокращая путь, к деревне Кислуха. Жена не могла идти, а в деревне можно было найти трактор, которых выдернул бы так некстати заглохшую машину.

Торопясь и беспокоясь за жену, он мог потерять направление. Такой вариант оставляет маленькую надежду на то, что мужчина все еще жив – в конце лета в лесу много пищи.

Комментарий специалистов: Эксперты сомневаются, что мужчина выжил - ленточный бор не настолько большой, чтобы не найти из него выход за месяц. Кроме того, в августе по ночам уже становится холодно, а это существенно сокращает шансы на выживание.

- Самое страшное в таких случаях – запаниковать. Человеку начинает казаться, что он идет в неправильном направлении, начинает хаотично перемещаться по местности, еще больше себя запутывая. Как правило, все несчастные случаи, связанные с заблудившимися людьми, происходят из-за паники, вместо того, чтобы организовать ночлег, найти воду и пищу, они выматывают себя и травмируются – если не подоспеет помощь, их ждет медленная и мучительная смерть, - говорит спортсмен-ориентировщик Иван Костюк.

- В ближайшие выходные будем прочесывать лес. Помощь пока не нужна, да и не все могут участвовать в этом мероприятии – лес там достаточно глухой. Неподготовленный человек легко может потеряться, - рассказали в алтайском поисково-спасательном отряде Лиза-Алерт.

Остается вопрос, почему Геннадий пошел через лес, а не назад по дороге к трассе, где есть связь, и откуда могла бы подъехать скорая – он наверняка понимал, что путь по накатанной дороге будет быстрее, чем по пересеченной местности.

Версия четвертач: Утонул в болоте

Деревня Кислуха находится недалеко от места, где нашли погибшую пенсионерку. Даже если Геннадий Молодых пошел напрямую через лес, он вскоре должен был бы выйти к людям – но этого не произошло. Зная, что жене плохо, что ей нужны лекарства, пожилой мужчина мог запаниковать, идти, не разбирая дороги и, возможно, как Лиза Бричкина из фильма «А зори здесь тихие», которая бежала за подмогой, угодил в болото.

Комментарий специалистов:

- Топи в этих районах хватает. Если он зашел в трясину, найти его будет почти невозможно, - рассказал лесничий Первомайского района Александр.

Версия пятая: Пенсионеров напугал хищник

По словам лесника, в тех краях, хоть и редко, встречаются хищные звери – волки и рыси. Медведей там не видели давно, но они могли снова появиться – из-за лесных пожаров животные часто мигрируют.

Если бы на пенсионеров напал хищников, на теле Альбины Андреевны остались бы следы – а оно лежало нетронутым целый месяц.

Важно!

В настоящее время поиски мужчины продолжаются. Если вам что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения пропавших, просьба сообщить по телефонам: (3852) 29-80-02, 29-80-39, (38532) 42-2-19 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).